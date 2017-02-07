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Новости за сегодня

Нелегальный игорный зал организовали в здании бывшего детсада в Капшагае

 

Два подпольных зала игровых автоматов ликвидированы в Алматинской области, передает Zakon.kz со ссылкой на Службу экономических расследований ДГД по Алматинской области.

3 февраля сотрудники СЭР ДГД по Алматинской области выявили два подпольных зала игровых автоматов в Капшагае.

Один из таких фактов был зафиксирован в здании бывшего детского сада. При осмотре помещении игрового зала обнаружено и изъято 15 игровых аппаратов, из них одна «воздушная рулетка», а также 72 000 тенге.

В этот же день сотрудниками СЭР в Капшагае был выявлен еще один факт организация незаконного игорного бизнеса. В ходе оперативных мероприятий обнаружены и изъяты игровые автоматы в количестве 11 штук, одна «воздушная рулетка» и 99 000 тенге.

Данные игровые залы функционировали вопреки Закону РК «Об игорном бизнесе».

В настоящее время по вышеуказанным фактам следователями службы экономических расследований ДГД по Алматинской области проводится досудебное расследование по статье 307 ч. 1 УК РК (незаконная организация игорного бизнеса).

 

7 февраля 2017, 13:38
Источник, интернет-ресурс: Департамента гос. доходов по Алматинской области

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