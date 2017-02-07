В Петропавловске пожилой мужчина "заминировал" собственный туалет
7 февраля 2017, 13:45
Хозяин квартиры не смог пояснить причину своего звонка.
В Петропавловске зарегистрировано заведомо ложное сообщение об акте терроризма, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.
Сотрудниками первого отдела УВД Петропавловска проводится досудебное расследование по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». К ответственности будет привлечен 61-летний мужчина.
В Центр оперативного управления УВД Петропавловска поступило сообщение о том, что в санузле одной из квартир дома по улице Мира заложена бомба.
В считанные минуты по указанным координатам прибыли полицейские, медики и все остальные экстренные службы. В ходе проверки никаких взрывоопасных предметов в квартире обнаружено не было. Хозяин квартиры не смог пояснить причину своего звонка.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 273 УК РК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.
Как отмечает начальник отдела по борьбе с экстремизмом майор полиции Руслан Мухамбетжанов, с начала года это первый в факт заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Полицейские прилагают все усилия и технические возможности, чтобы оперативно устанавливать местонахождение лжетеррористов.
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