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Новости за сегодня

МИК РК внесет на рассмотрение в правительство госпрограмму «Цифровой Казахстан»

 

На заседании Правительства РК министр по информации и коммуникациям РК Даурен Абаев сообщил о разработке новой государственной программы для повышения цифровой грамотности казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

«В рамках подготовки плана мероприятий на первое полугодие 2017 года Министерством информации и коммуникаций подготовлен план мероприятий на ближайшие полгода», - сказал он.

При этом глава ведомства озвучил основные направления плана работы министерства.

«В июне текущего года мы планируем внести на рассмотрение в правительство проект государственной программы «Цифровой Казахстан», в целом, ключевая цель программы - порядок финансирования основан на ГЧП.

Программа направлена на повышения качества жизни населения, цифровизацию отечественной экономики. В рамках реализации этой программы до 2020 года планируется увеличить долю пользователей Интернета до 80%, охватить цифровым вещанием 95% населения, повысить уровень цифровой грамотности граждан до 80%», - пояснил Д. Абаев.

По его словам, также в текущем году планируется увеличить количество предоставляемых через госкорпорацию «Правительство для граждан» госуслуг до 80%.

«Для этого будет организовано заседания межведомственной комиссии по отбору госуслуг для оказания через госкорпорацию», - сказал министр.

 

Ксения Давыдова

 

7 февраля 2017, 13:48
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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