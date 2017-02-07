В МТСЗН РК привели пример по удержанию ОПВ и СО адвокатами, ЧСИ, частными нотариусами, профессиональными медиаторами, а также ИП

Министерство труда и социальной защиты населения РК в ответе на запрос агентства КазТАГ разъяснило норму Постановления Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2016 года № 862 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» по определению дохода для целей исчисления ОПВ и СО.

«Получаемым доходом для адвокатов, частных судебных исполнителей, частных нотариусов, профессиональных медиаторов, а также индивидуальных предпринимателей для целей исчисления обязательных пенсионных взносов, социальных отчислений является сумма, определяемая ими самостоятельно в пределах размеров, установленных пенсионным законодательством, а также законом о социальном страховании, но не более дохода, определяемого для целей налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом.

К примеру, сумма налогооблагаемого дохода составляет Т100 тыс., при этом доход, с которого будут удерживаться ОПВ и СО, не должен превышать налогооблагаемый доход. Таким образом, самостоятельно занятое лицо может указывать доход для целей исчисления ОПВ в пределах Т100 тыс., при этом для целей исчисления СО применяется доход, не превышающий Т90 тыс. (Т100 тыс. минус 10% ОПВ).

Если же в целях налогообложения указывается доход Т2 млн, то для целей исчисления ОПВ принимается доход до Т1 834 425 (75-кратный размер минимальной заработной платы), а для целей исчисления СО применяется доход до Т244 590 (10-кратный размер МЗП).

Таким образом, доход для целей исчисления ОПВ и СО должен быть единым и он не превышает доход для целей налогообложения.

Исключение составляют случаи, когда для уплаты налогов самостоятельно занятое лицо указывает доход ниже 1 МЗП. В силу требований вышеуказанных законов, а также в целях социальной защиты работников для исчисления и уплаты ОПВ и СО принимается доход в пределах 1 МЗП (Т24 459)».