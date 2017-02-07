В Жамбылской области сенаторы рассказали о планах работы по поддержке конституционной реформы
7 февраля 2017, 14:05
Парламентарии проинформировали сельчан о предстоящих реформах по перераспределению полномочий между ветвями власти.
Депутаты Сената Ертаргын Астаев и Муратбай Жолдасбаев находятся с рабочей поездкой в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.
«В селах Отар и Карасай Кордайского района парламентарии проинформировали сельчан о предстоящих реформах по перераспределению полномочий между ветвями власти, а также приоритетных задачах Послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»», - говорится в сообщении.
Сенаторы рассказали о планах работы парламента по законодательной поддержке конституционной реформы. В своем выступлении Е.Астаев остановился на задачах по дальнейшей модернизации страны, развитию местного государственного управления и самоуправления. Большое внимание было уделено задачам по социальному развитию регионов и формированию инновационной экономики.
6 февраля сенаторы провели встречу с активом села Асса Жамбылского района. В ходе обсуждения была отмечена актуальность опубликованного программного документа. «Послание Президента предопределяет выполнение задач по вхождению Казахстана в 30 развитых стран мира», – подчеркнул М. Жолдасбаев.
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