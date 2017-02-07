G-Class стал первым внедорожником от Maybach
7 февраля 2017, 14:16
Официальное название внедорожного кабриолета – Mercedes-Maybach G 650 Landaulet
Внедорожник Mercedes G-Class получил особо роскошную версию от подразделения Mercedes-Maybach. Сам автопроизводитель пока опубликовал только один, не слишком информативный тизер новинки, но журналисты издания auto.mail.ru уже успели обкатать ее в Южной Африке и поделились полноценными фотографиями и информацией.
Как выяснилось, тент в задней части прототипа, виденного нами на шпионских снимках в прошлом месяце, скрывал не грузовую, а пассажирскую часть: такой тип кузова называется ландоле. По сути это кабриолет, у которого складывается только часть крыши, расположенная над вторым рядом. При этом первый и второй ряды разделяет перегородка, которую также можно сложить.
Официальное название внедорожного кабриолета – Mercedes-Maybach G 650 Landaulet. Индекс указывает на использование 6,0-литрового мотора V12 на 630 л.с. и 1000 Нм – точно такой же устанавливается на кабриолет Mercedes-Maybach S 650. При этом Landaulet сделан не из стандартного «Гелендевагена», а из его особо проходимой версии G 500 4x4² с редукторными мостами, модернизированной подвеской, расширенной колеей и увеличенным дорожным просветом. Плюс ко всему инженеры растянули колесную базу до 3428 мм – в результате второй ряд стал на 60 см просторнее.
Мировая премьера Mercedes-Maybach G 650 Landaulet состоится в начале марта. Цена будет объявлена тогда же, но уже сейчас известно, что она превысит 300 тысяч евро. «Мерседес» собирается построить 99 таких машин, причем комплектация у них будет только одна – максимальная. Покупателям останется лишь выбрать цвет кузова.
Текст: Александр Орехов
Фото: auto.mail.ru
Via cartimes
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