G-Class стал первым внедорожником от Maybach









Как выяснилось, тент в задней части прототипа, виденного нами на шпионских снимках в прошлом месяце, скрывал не грузовую, а пассажирскую часть: такой тип кузова называется ландоле. По сути это кабриолет, у которого складывается только часть крыши, расположенная над вторым рядом. При этом первый и второй ряды разделяет перегородка, которую также можно сложить.













Официальное название внедорожного кабриолета – Mercedes-Maybach G 650 Landaulet. Индекс указывает на использование 6,0-литрового мотора V12 на 630 л.с. и 1000 Нм – точно такой же устанавливается на кабриолет Mercedes-Maybach S 650. При этом Landaulet сделан не из стандартного «Гелендевагена», а из его особо проходимой версии G 500 4x4² с редукторными мостами, модернизированной подвеской, расширенной колеей и увеличенным дорожным просветом. Плюс ко всему инженеры растянули колесную базу до 3428 мм – в результате второй ряд стал на 60 см просторнее.













Мировая премьера Mercedes-Maybach G 650 Landaulet состоится в начале марта. Цена будет объявлена тогда же, но уже сейчас известно, что она превысит 300 тысяч евро. «Мерседес» собирается построить 99 таких машин, причем комплектация у них будет только одна – максимальная. Покупателям останется лишь выбрать цвет кузова.







