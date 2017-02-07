Новая Galaxy A серия 2017 – теперь в Казахстане!

Samsung в начале января представила обновление популярной серии смартфонов Galaxy A тремя новыми моделями: Galaxy A7 (2017) с диагональю 5,7 дюйма, Galaxy A5 (2017) с диагональю 5,2 дюйма и Galaxy А3 (2017) с диагональю 4,7 дюйма.





Современный минималистичный корпус из 3D-стекла и металла – отличительная черта новой линейки. Плавные линии и отсутствие выступа камеры обеспечивают удобное и комфортное использование смартфона.





Запечатлеть яркие моменты помогут основная и фронтальная камеры с высоким разрешением (до 16 Мп) и сенсором Light+, обеспечивающим точную фокусировку даже в условиях недостаточной освещенности. Снимать селфи стало еще удобнее - кнопку затвора можно установить в любом месте экрана, а сам дисплей используется в качестве вспышки.









Новые смартфоны готовы к самым сложным испытаниям. Впервые в истории серии Galaxy A устройства имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP68, что позволяет использовать новинки в любых условиях, будь то дождь или бассейн.





Новые Galaxy A (2017) получили расширяемую память microSD объемом до 256 ГБ. Слот для microSD больше не совмещен с разъемом для второй SIM-карты, поэтому пользователю больше не нужно выбирать – можно одновременно использовать microSD и вторую SIM-карту. Увеличилась емкость аккумулятора, помимо этого, при необходимости смартфон можно в кратчайшие сроки подзарядить в режиме быстрой зарядки через порт UBS Type-C. Новые смартфоны серии Galaxy A (2017) теперь имеют функцию «Всегда активный экран» - можно просматривать время, события в календаре и непрочитанные уведомления даже если смартфон находится в спящем режиме.



