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Новая Galaxy A серия 2017 – теперь в Казахстане!

7 февраля 2017, 14:16

Смартфоны Galaxy A доступны в трех стильных цветах: черный, золотой и персиковый.


Samsung в начале января представила обновление популярной серии смартфонов Galaxy A тремя новыми моделями: Galaxy A7 (2017) с диагональю 5,7 дюйма, Galaxy A5 (2017) с диагональю 5,2 дюйма и Galaxy А3 (2017) с диагональю 4,7 дюйма.

Современный минималистичный корпус из 3D-стекла и металла – отличительная черта новой линейки. Плавные линии и отсутствие выступа камеры обеспечивают удобное и комфортное использование смартфона.

Запечатлеть яркие моменты помогут основная и фронтальная камеры с высоким разрешением (до 16 Мп) и сенсором Light+, обеспечивающим точную фокусировку даже в условиях недостаточной освещенности. Снимать селфи стало еще удобнее - кнопку затвора можно установить в любом месте экрана, а сам дисплей используется в качестве вспышки.



Новые смартфоны готовы к самым сложным испытаниям. Впервые в истории серии Galaxy A устройства имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP68, что позволяет использовать новинки в любых условиях, будь то дождь или бассейн.

Новые Galaxy A (2017) получили расширяемую память microSD объемом до 256 ГБ. Слот для microSD больше не совмещен с разъемом для второй SIM-карты, поэтому пользователю больше не нужно выбирать – можно одновременно использовать microSD и вторую SIM-карту. Увеличилась емкость аккумулятора, помимо этого, при необходимости смартфон можно в кратчайшие сроки подзарядить в режиме быстрой зарядки через порт UBS Type-C. Новые смартфоны серии Galaxy A (2017) теперь имеют функцию «Всегда активный экран» - можно просматривать время, события в календаре и непрочитанные уведомления даже если смартфон находится в спящем режиме.

Более подробную информацию можно найти на сайте: www.samsung.kz.

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