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Полицейские Павлодара поймали грабителя, избившего продавца магазина в новогоднюю ночь

7 февраля 2017, 14:17

34-летний грабитель забрал из кассы 40 тыс тенге.


Павлодарские полицейские нашли подозреваемого в совершении ограбления в новогоднюю ночь, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 34-летний павлодарец, подозреваемый в совершении грабежа в новогоднюю ночь.

В то время, когда многие жители города готовились к встрече нового года, провожали старый, сидя в кругу семьи за праздничным столом, подозреваемый, надев на лицо маску, зашел в один из магазинов и совершил грабеж, украв из кассы деньги в размере 40 тысяч тенге. При этом досталось продавцу - нападавший несколько раз ударил ее.

"В настоящее время подозреваемый взят под стражу. Ранее он судим за разбойное нападение. Проводится досудебное расследование по ст. 191 УК РК (грабеж)", - сообщили в полиции.

Шокирующие кадры нападения на продавца в Павлодарe _____ Видео с жестоким избиением появилось в сети. Мужчина в маске зашел в магазин и неожиданно ударил в лицо продавца. В описании к видео отмечено, что нападение произошло в районе Второго Павлодара. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как преступник забирает выручку, перед этим несколько раз ударив уже лежащую на полу женщину. У пользователей интернета это видео вызвало шок, в комментариях они требуют наказать злоумышленника. ______ 📰: total.kz | #vpavlodare

Видео опубликовано PAVLODAR | KAZAKHSTAN (@vpavlodare) Янв 4 2017 в 2:12 PST


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