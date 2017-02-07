Полицейские Павлодара поймали грабителя, избившего продавца магазина в новогоднюю ночь

Павлодарские полицейские нашли подозреваемого в совершении ограбления в новогоднюю ночь , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области.





В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 34-летний павлодарец, подозреваемый в совершении грабежа в новогоднюю ночь.





В то время, когда многие жители города готовились к встрече нового года, провожали старый, сидя в кругу семьи за праздничным столом, подозреваемый, надев на лицо маску, зашел в один из магазинов и совершил грабеж, украв из кассы деньги в размере 40 тысяч тенге. При этом досталось продавцу - нападавший несколько раз ударил ее.





"В настоящее время подозреваемый взят под стражу. Ранее он судим за разбойное нападение. Проводится досудебное расследование по ст. 191 УК РК (грабеж)", - сообщили в полиции.



