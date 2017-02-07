Полицейские Павлодара поймали грабителя, избившего продавца магазина в новогоднюю ночь
34-летний грабитель забрал из кассы 40 тыс тенге.
Шокирующие кадры нападения на продавца в Павлодарe _____ Видео с жестоким избиением появилось в сети. Мужчина в маске зашел в магазин и неожиданно ударил в лицо продавца. В описании к видео отмечено, что нападение произошло в районе Второго Павлодара. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как преступник забирает выручку, перед этим несколько раз ударив уже лежащую на полу женщину. У пользователей интернета это видео вызвало шок, в комментариях они требуют наказать злоумышленника. ______ 📰: total.kz | #vpavlodare
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