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11 лет с конфискацией

 

 В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области завершилось судебное слушание по делу о хранении наркотиков в особо крупном размере.

 Согласно материалам дела, А. Чангитов в августе 2016 года сбыл героин в особо крупном размере.

 А. Чангитов был задержан сотрудниками ДКНБ, при нем обнаружено наркотическое средство «героин» в особо в крупном размере (3,05 грамма).

 В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 УК РК «Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере» и п. 3 ч. 3 ст. 297 «Незаконное приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере».

 По приговору суда А. Чангитов признан виновным в совершении указанных правонарушений. По ч. 4 ст. 296 ему назначено четыре года лишения свободы, по п. 3 ч. 3 ст. 297 УК РК наказание в виде десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества, находящегося в его собственности, добытого незаконным путем либо приобретенного на средства, добытые незаконным путем.

 С применением правил ч. 3 ст. 58 УК РК по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно к отбытию назаначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества, находящегося в его собственности, добытого незаконным путем либо приобретенного на средства, добытые незаконным путем с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

 Также в СМУС области завершилось рассмотрение дела в отношении Б. Толекова, обвиняемого в незаконном приобретении, перевозке, хранении в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

 Согласно материалам дела, у жителя села Кордай Жамбылской области Б. Толекова, вступившего в сговор с лицом, не преданным суду, возник умысел на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

 Сотрудник управления «Е» ДКНБ РК по Жамбылской области, применяя модель поведения, имитирующую преступную деятельность, выступил в роли мнимого покупателя. После сбыта двух мешков наркотического средства «гашиш» в особо крупном размере общим весом 30 кг 50 г Б. Толеков был задержан сотрудниками управления «Е» ДКНБ РК по Жамбылской области с поличным.

 Подсудимый признан виновным в совершении указанных преступлений, и ему назначено 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

 

 Пресс-служба СМУС Жамбылской области

 

7 февраля 2017, 14:14
Источник, интернет-ресурс: Медиа-корпорации «ЗАҢ»

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