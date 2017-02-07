Глава "Астана-РЭК" объяснил проблемы со светом в двух элитных ЖК
7 февраля 2017, 14:21
Он отметил, что есть ряд причин, по которым восстановление может быть затруднено.
По словам председателя правления АО "Астана-РЭК" Наиля Сайфуллина, причина проблемы – вышедшие из строя кабельные линии распределительного пункта №187, питающие здания нацкомпании "KEGOC" и жилые комплексы "Городской романс" и "Итальянский квартал".
"В силу того, что оболочка снята, мы не можем оперативно и быстро найти место повреждения. У нас новейшее оборудование, которое позволяет в течение 5-10 минут найти место в радиусе метра с четким указанием, но когда оболочки нет, то оперативно и быстро найти невозможно, приходится идти методом тыка. Вот в чем пагубность последствий снятия этих оболочек. Если бы была оболочка, то восстановление повреждений кабеля заняло бы два часа", – пояснил Сайфуллин.
Он также проинформировал, что сегодня с утра заместитель акима города Косман Айтмухаметов провел оперативное совещание на подстанции, были рассмотрены различные варианты и принято решение по временной схеме. В целом, по информации Сайфуллина, в городе три тысячи трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных пунктов (РП), из которых на балансе "Астана-РЭК" находятся 993 РП и 211 ТП. Остальные – частные.
Напомним, в Астане два жилых комплекса остались без электроэнергии.
Для поддержания жизнедеятельности данных жилых комплексов специалисты «Астана-РЭК» оперативно установили дизельные генераторы на общедомовые нужды. Кроме того, энергослужбой предпринимаются все возможные действия, направленные для устранения аварии. Для этого задействован весь личный состав, а также имеющаяся техника и оборудование. В данное время работы продолжаются.
Фото © Sputnik / Баубек Коныров
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