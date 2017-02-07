Контрразведывательная деятельность: Краткий комментарий к нормам Закона РК «О контрразведывательной деятельности»

Интервью

Когамова Марата Чекишевича, Председателя Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел РК,

Директора НИИ Университета КАЗГЮУ, доктора юридических наук, профессора

28 декабря 2016 года принят Закон «О контрразведывательной деятельности». О том, с какой целью и для выполнения каких задач он принят, согласился дать интервью Председатель Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел РК, Директор НИИ Университета КАЗГЮУ, доктор юридических наук, профессор Марат Когамов.

Вопрос: Итак, что регулируют нормы данного Закона?

Ответ: Уже из названия Закона видно, что его нормы направлены против различных форм возможной разведывательно-подрывной деятельности спецслужб иностранных государств, иных зарубежных организаций, а также отдельных лиц на территории суверенного Казахстана (шпионаж, государственная измена, сепаратистская деятельность, вооруженный мятеж, диверсия и другие виды уголовных правонарушений против основ конституционного строя и безопасности государства). То есть любой такой внешней разведке противника, а также ее современным разновидностям и направлениям должна противостоять активная и системно организованная национальная контрразведка, имеющая целью защиту основ конституционного строя, экономического и оборонного потенциала Республики Казахстан.

Собственно, контрразведывательная деятельность всегда входила в число основных функций органов национальной безопасности и иных специальных государственных органов Казахстана, то есть опирается на большой исторический опыт организации и деятельности по противодействию разведывательно-подрывным акциям противника.

Современная практика контрразведывательной деятельности не стоит на месте, ее методы продолжают развиваться.

Контрразведывательная деятельность должна быть понятной казахстанскому обществу, поскольку без опоры на это общество она не сумеет эффективно реализовать свои цели и задачи. Об этом свидетельствует и самостоятельное законодательное регулирование контрразведывательной деятельности в других странах. Необходимость законодательного регулирования рассматриваемого вида деятельности становится очевидной в условиях существующего законодательного регулирования в Казахстане таких не менее секретных видов государственной деятельности, как оперативно-розыскная деятельность правоохранительных и специальных государственных органов и институт негласных следственных действий органов уголовного преследования в уголовном процессе.

Сложившийся порядок контрразведывательной деятельности, ранее находившийся за «семью печатями» и регулируемый, главным образом, подзаконными актами руководителей специальных государственных органов РК; непростое геополитическое окружение Казахстана; мировые и национальные события настоящего момента, к тому же отягощенные актами экстремизма и терроризма (к примеру, только с 2011 года органами национальной безопасности Казахстана были предотвращены 64 насильственные акции; достаточно резонансными спецоперациями ведомства был отмечен 2016 год); актуальность обеспечения законного и обоснованного взаимодействия с различными субъектами права, вовлеченными в ее орбиту, сыграли главную роль в необходимости принятия такого Закона.

Вопрос: На кого Закон возлагает осуществление контрразведывательной деятельности?

Ответ: Согласно статье 7 Закона к органам, осуществляющим контрразведывательную деятельность, отнесены в пределах компетенции и полномочий органы национальной безопасности, Служба государственной охраны, уполномоченный орган в сфере внешней разведки (Служба внешней разведки РК «Сырбар»). Организационно-правовое положение, задачи, принципы деятельности, права и обязанности перечисленных органов регламентированы специальным общим законом и отдельными законами о каждом из них, указами Президента Республики Казахстан и подзаконными актами их первых руководителей.

Предмет контрразведывательной деятельности может быть понят через ее задачи, которых 4, но они могут быть дополнены законами и актами Президента РК в соответствии с требованиями времени и потребностями практики.

Среди ключевых задач этой деятельности Закон определяет: защиту от разведывательно-подрывной деятельности противника; предупреждение, вскрытие и пресечение разведывательных и (или) подрывных акций, в том числе связанных с совершением особо опасных форм и видов преступной деятельности; контрразведывательное обеспечение государственных органов, государственных юридических лиц, субъектов квазигосударственного сектора, стратегических и иных объектов РК, имеющих важное государственное значение; содействие государственным органам в предупреждении, нейтрализации угроз национальной безопасности и продвижении национальных интересов РК. То есть задачи и предмет данной деятельности объективно намного шире, чем, скажем, задачи и предмет деятельности, стоящие перед оперативно-розыскной деятельностью правоохранительных органов либо институтом негласных следственных действий органов уголовного преследования.

Поэтому с учетом особой специфики стоящих перед данной деятельностью задач и ее непрерывного характера Закон вводит в ранг принципов приоритет осуществления именно специальными государственными органами контрразведывательных мероприятий при предупреждении, вскрытии, пресечении разведывательных и (или) подрывных акций, даже если они установлены. Речь, таким образом, идет о том, что никакой другой правоохранительный либо государственный орган не вправе подменять при наличии оснований органы, осуществляющие контрразведывательную деятельность.

Вопрос: А какие основания Закон закрепляет для проведения контрразведывательных мероприятий?

Ответ: Закон различает 10 оснований проведения контрразведывательных мероприятий и, соответственно, связанных и нацеленных на выполнение конкретной задачи или группы задач контрразведывательной деятельности.

К примеру, такое основание, как обязательная специальная проверка лиц, оформляемых (переоформляемых) на допуск к сведениям, составляющим государственные секреты Республики Казахстан, а также специальная проверка поступающих и состоящих на государственной службе, претендующих на занятие должности служащего Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств или обязательная специальная проверка иностранцев, привлекаемых на работу в государственные органы Республики Казахстан, а также в государственные юридические лица или субъекты квазигосударственного сектора на должности, связанные с исполнением управленческих функций, органично связано с выполнением задачи по контрразведывательному обеспечению государственных органов, государственных юридических лиц, субъектов квазигосударственного сектора, стратегических и иных объектов РК, имеющих важное государственное значение, и т.д.

Вопрос: Вот мы и коснулись контрразведывательных мероприятий, сколько их, каков порядок их проведения?

Ответ: Прежде всего, последовательность и содержание конкретных контрразведывательных мероприятий зависят от условий контрразведывательной деятельности, то есть от характера выполняемых задач и оснований их проведения.

Закон непосредственно закрепляет 17 видов контрразведывательных мероприятий, которые являются уникальными для этого вида деятельности либо частично выступают аналогами отдельных методов оперативно-розыскной деятельности. К ним относятся: официальное получение информации; контрразведывательный опрос; установление гласных и негласных отношений с физическими лицами, использование их возможностей в контрразведывательной деятельности; оперативное внедрение; оперативное наблюдение; оперативный эксперимент; оперативное обнаружение, исследование, фиксация предметов и вещей; поиск средств технической разведки и технических каналов утечки информации и ряд других.

Кроме того, Закон, прямо не называя их, также регламентирует существование арсенала контрразведывательных мероприятий (методы, средства), сведения о которых составляют государственные секреты, и, следовательно, перечень которых, порядок осуществления и ограничения при проведении, устанавливаются нормативными правовыми актами органа, осуществляющего контрразведывательную деятельность.

В целом порядок проведения контрразведывательных мероприятий (ее 17 видов) регламентируется различными нормативными правовыми актами органов, осуществляющих контрразведывательную деятельность, в том числе принимаемых самостоятельно, совместно или по согласованию с Генеральным Прокурором. Закон оговаривает специфику порядка проведения отдельных контрразведывательных мероприятий Службой государственной охраны и Службой внешней разведки «Сырбар», всех возможных мероприятий на объектах оперативного обеспечения Службы государственной охраны и в зоне осуществления охранных функций.

Вопрос: Для чего необходимы материалы контрразведывательных мероприятий, то есть как они используются?

Ответ: Да, Закон содержит отдельную норму, касающуюся использования материалов контрразведывательных мероприятий.

В широком смысле эти материалы в том или ином виде применяются для обеспечения национальной безопасности страны, начиная с разработки Стратегии национальной безопасности РК, иных стратегических и программных документов в этой сфере. Это вытекает из требований Закона РК от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

В правовом плане они могут быть предметом правотворческого процесса (разработка проектов НПА, в том числе международного характера).

Конкретно и целенаправленно данные материалы, оформленные контрразведывательными делами, служат основаниями для предупреждения, вскрытия и пресечения разведывательных и (или) подрывных акций противника или привлечения виновных в совершении правонарушений лиц к административной или уголовной ответственности.

Вопрос: Поскольку данная деятельность сопряжена с высокими рисками для всех субъектов, вовлеченных в ее осуществление, наличием значительной компетенции и полномочий, регламентирует ли Закон их правовое положение?

Ответ: Безусловно, Закон устанавливает совокупность норм о правах и обязанностях органов, осуществляющих контрразведывательную деятельность, социально-правовом статусе сотрудников, военнослужащих, занятых ею, а также их ответственности за противоправные действия в этой сфере.

Отдельной нормой Закон прописал социально-правовое положение конфиденциальных помощников, которые находятся под защитой государства и оказывают на возмездной либо безвозмездной основе содействие органам, осуществляющим контрразведывательную деятельность.

Вопрос: Надо полагать, контрразведывательная деятельность может существенно вторгаться в область личной свободы наших граждан, кем и в каких пределах она контролируется?

Ответ: В преамбуле данного правового акта прямо указано, что настоящий Закон определяет не только правовые основы контрразведывательной деятельности, но и систему гарантий законности осуществления как самой деятельности, так и, следовательно, всех видов контрразведывательных мероприятий.

Объективно, что в силу высокой степени секретности контрразведывательная деятельность не является предметом контроля со стороны Парламента, Правительства и гражданского общества. Однако Закон наделяет правом «отслеживать» гарантии законности ее ведения Президента страны, либо по его поручениям непосредственно Генерального Прокурора и подчиненных ему прокуроров, первого руководителя органа, осуществляющего эту деятельность, а также предусматривает возможность обжалования незаконных действий и решений органов и должностных лиц, осуществляющих контрразведывательную деятельность, в вышестоящий орган, прокуратуру, суд. К тому определенная часть контрразведывательных мероприятий допускается с санкции Генерального Прокурора или уполномоченных им прокуроров либо в порядке, согласованном с Генеральным Прокурором.

Вопрос: Кроме Закона «О контрразведывательной деятельности» принят сопутствующий Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам контрразведывательной деятельности»?

Ответ: Да, действительно, сопутствующий Закон касается внесения изменений и дополнений в 7 кодексов и 24 закона. Это вызвано, главным образом, широким вовлечением в сферу контрразведывательной деятельности различных субъектов права, а также необходимостью использования их потенциала в противодействии (предупреждении, вскрытии, пресечении) разведывательным и (или) подрывным акциям противника.

В частности, это возможность доступа специальных государственных органов в ходе контрразведывательных мероприятий при наличии оснований к сведениям, составляющим тайну страхования (ГК); это вопросы исполнения бюджета с учетом особенностей законодательства, регулирующего контрразведывательную деятельность (Бюджетный кодекс); это отнесение законных и обоснованных контрразведывательных мероприятий, в ходе которых может быть причинен вред охраняемым УК интересам, к обстоятельствам, исключающим преступность деяния, а при нарушении условий правомерности их осуществления, также к обстоятельствам, смягчающим уголовную ответственность и наказание; это введение уголовной ответственности и за фальсификацию контрразведывательных материалов.

Ряд корректировок объективно предусмотрен в УПК. В круг источников информации (за изъятиями), с которыми вправе знакомиться судья в ходе рассмотрения уголовного дела, Закон вводит материалы контрразведывательной деятельности; в целях обеспечения безопасности лиц, внедренных в преступную группу, расширен круг свидетелей за счет включения в него должностного лица органа, осуществляющего контрразведывательную деятельность; к материалам, которые могут быть использованы в качестве документов - источников доказательств в уголовном процессе, отнесены результаты контрразведывательной деятельности; частью процесса собирания доказательств в ходе досудебного расследования может выступать истребование органом, ведущим уголовный процесс, от органов, осуществляющих контрразведывательную деятельность, предметов и документов, имеющих значение для дела; в качестве основания к задержанию подозреваемого могут быть использованы материалы контрразведывательной деятельности; предусмотрена возможность регистрации заявления, сообщения, рапорта, полученного по результатам проведения контрразведывательных мероприятий, в порядке, определяемом совместным нормативным правовым актом органов, осуществляющих контрразведывательную деятельность, и Генерального Прокурора; также прокурор наделен правом получать для проверки результаты контрразведывательных мероприятий.

Изменения и дополнения затронули сферу исполнения уголовных наказаний (УИК). В результате к числу задач контрразведывательной деятельности в исправительных учреждениях, наряду с другими, отнесено предупреждение, вскрытие и пресечение разведывательных и (или) иных подрывных акций.

Ряд контрразведывательных мероприятий организационно и технически может быть реализован исключительно с использованием возможностей операторов связи и (или) владельцев сети связи. Поэтому на них возложено обеспечение выполнения данной функции специальными государственными органами. В этой связи невыполнение ими своих функций в этой части влечет административную ответственность, отсюда, дополнения затронули соответствующие нормы КоАП.

Наконец, контрразведывательная деятельность включена в сферу отношений, на которые не распространяется действие норм Предпринимательского кодекса по вопросам осуществления государственного контроля и надзора за соответствующими субъектами права и т.д.

В целом можно констатировать, что принятие данного Закона является важным шагом в укреплении режима конституционной законности в Казахстане.