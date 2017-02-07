Казахстанская лыжница Шевченко завоевала третью «бронзу» Универсиады-2017
7 февраля 2017, 14:25
Чемпионкой стала россиянка Лилия Васильева.
На Универсиаде-2017 лыжницы соревновались в масс-старте на 15 километров классическим стилем, сообщает Sports.kz.
Чемпионкой стала россиянка Лилия Васильева, серебряную награду выиграла другая представительница РФ Анна Нечаеваская, «бронза» — у казахстанской спортсменки Анны Шевченко.
Зимняя Универсиада-2017. Алматы (Казахстан)
Лыжные гонки. Женщины. Масс-старт. 15 км. Классический стиль
1. Лилия Васильева (Россия) — 44:09.7
2. Анна Нечаевская (Россия) — +2.0
3. Анна Шевченко (Казахстан) — +7.8.
5. Ольга Мандрика (Казахстан) — +48.1
8. Ангелина Шурыга (Казахстан) — +1:48.2
10. Марина Матросова (Казахстан) — +3:05.4
14. Валентина Эбель (Казахстан) — +3:24.3
20. Анна Стоян (Казахстан) — +5:53.9.
Фото с сайта szh.kz
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