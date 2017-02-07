Volkswagen: дальнейшего сокращения объема моторов не будет

Ранее об этом же заявил Алан Рапосо, ответственный за разработку силовых установок в Renault-Nissan. Он тоже считает, что предел даунсайзинга достигнут, и дальнейшая работа в этом направлении не принесет результата.





Тем не менее, Volkswagen продолжит выпуск своего литрового трехцилиндрового мотора. Но новые моторы концерна будут постепенно становиться крупнее предшественников. Например, хэтчбек Golf нового поколения вместо прежнего 1,4-литрового бензинового мотора использует 1,5-литровый агрегат мощностью 150 лошадиных сил. «Туброчетверка» оснащена системой отключения половины цилиндров при малой нагрузке, что позволяет снизить уровень вредных выбросов и экономить топливо.