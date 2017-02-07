Штормовое предупреждение объявлено в трех областях
7 февраля 2017, 14:28
Речь идет о Жамбылской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях.
Штормовое предупреждение из-за ветра и осадков объявили синоптики в трех областях РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Так, 9 февраля, ночью 10 февраля в Жамбылской области ожидается юго-западный, западный ветер местами 15-20, порывы 23-28, на юго-западе области временами более 30 м/с. Днем 9 февраля, ночью 10 февраля в горных и предгорных районах ожидаются сильные осадки. Местами туман, гололед, метель.
Днем 9, ночью 10 февраля в Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ожидается юго-западный, западный ветер местами 15-20, порывы 23-28, временами более 30 м/с.
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Фото: Вслух.ру
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