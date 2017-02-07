В Караганде девушка покончила с собой, предположительно, из-за «Синего кита»

Игра «Синий кит», которую также называют «Тихий дом», устроила настоящий переполох среди родителей. Многие карагандинцы за последнее время получили сообщение об опасности. Игра «Синий кит» рассчитана на подростков. Модератор дает разного рода задания, одно из которых - вырезать лезвием на руке рисунок кита. Последнее задание должно привести к смерти.





Марат Айтказин – дядя умершей Галины Сибиряковой, рассказал, как всё произошло.





- Галина жила в Пришахтинске с мамой и папой, у девочки двое родных братьев, - начал Марат. - Мы все знали об этой игре. Читали о ней в интернете, но не думали, что у нас это происходит под носом.





Трагедия произошла ночью с 5 на 6 февраля. Галина встала, связалась с кем-то по телефону, помылась и затем покончила с собой.





- Удивительно, но она совершила самоубийство, повесившись на ручке в ванной комнате. Это ведь трудно, - говорит Марат. - Галина еще в 2:30 разговаривала с мамой. Всё было в порядке. Родители слышали, что девушка ночью ходила по квартире. Но для молодежи это обычное дело - сидеть в телефоне ночью, поэтому никто не обратил внимания. А в 5:30 утра ее обнаружили мертвой.





Галина училась в колледже на повара. В этом году должна была окончить училище. Родственники говорят, что девочка была очень добрая, общительная, дружелюбная, всегда с улыбкой на лице. Но в тоже время Галина была скромной и наивной. Девочка делилась личным больше с бабушкой и дедушкой, чем с родителями. Молодого человека у нее не было.





- Странным было то, что Галина частично сбрила волосы на голове за несколько дней до случившегося, - говорит Марат.





Папа девочки вспоминает, что за неделю до трагедии девочка плакала после телефонного разговора. Отец спросил, кто обидел девушку. Но она сказала, что разберется сама.





То, что Галина была в депрессивном состоянии, сказала и сотрудница училища, в котором обучалась девушка. По словам родственников, мастер колледжа сказала, что Галина в последнее время была подавленной, плакала после телефонных разговоров, пересела на последнюю парту. В колледже спрашивали, что произошло, но Галина говорила, что все в порядке.





Марат рассказывает, что после того, как разблокировали телефон девочки, в нем нашлись следующие слова: "«Синий кит» и «Тихий дом», 4-20, я в игре".



