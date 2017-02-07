В школах Жамбылской области детей будут тестировать на склонность к суициду

Органами прокуратуры Жамбылской области проводится работа по недопущению вовлечения детей в так называемую игру в социальных сетях «Синий кит» , сообщает пресс-служба прокуратуры.





Мониторинг социальных сетей действительно показывает о наличии страниц в социальных сетях призывающих детей вступить в игру.





К сожалению, оказалось, что несовершеннолетние Жамбылской области также вовлечены в орбиту данной игры, учеником 8 класса одной из школ района уже исполнено 2 задания неизвестного администратора страницы в социальной сети в «ВКонтакте», некоторые пока лишь зарегистрированы.





На первый взгляд, как отмечают представители прокуратуры, задания безобидные, но к примеру прослушивание в течений нескольких часов определенной музыки, рисование на руке ручкой картинки кита – направлены на подчинение воли, сознания детей, для последующего внушения культа смерти.





В настоящее время с детьми и их родителями работают психологи, в школах области инициировано тестирование на предмет выявления детей склонных к суициду, проводятся разъяснительные работы.





В настоящее время, по выявляемым в социальных сетях десяткам страниц вызывающих подозрение принимаются меры по блокировке.





Отметим, что к данной работе подключились журналисты, блогеры и неравнодушные граждане области принимая все меры по выявлению таких страниц в социальных сетях.





Кроме того, в настоящее время в школах Тараза, по предложению прокуратуры смартфоны запрещены, с данным решением согласились родители детей, в уставы школ внесены соответствующие поправки.





"Вместе с тем, хотелось бы обратить внимание родителей, лишь постоянный родительский контроль позволит нам избежать трагедии, в связи с чем, нужно уделять больше внимания тому, чем занят ваш ребенок", - говорится в сообщении.





Фото: 31tv.ru







