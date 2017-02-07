Реальные прогнозы по количеству гостей Универсиады оказались оправданы

Универсиада завершается. Международное спортивное событие наделало много шума – и среди болельщиков, и среди простых казахстанцев, многим из которых было гораздо интереснее разобраться в экономических выгодах от проведения столь крупного проекта, сообщает Zakon.kz





Главные цифры появятся позднее, пока Дирекция не готова отвечать на многие вопросы, поскольку, понятно, всех подсчетов еще не произведено.





Но на некоторые вещи уже интересно взглянуть, особенно учитывая, как они популярны, что называется, в народе. Например, количество иностранных гостей, которое прогнозировать начинали еще 3 года назад. Например, в июле 2014 года в одном из интервью тогдашний руководитель исполнительной дирекции «Универсиады 2017» Илья Уразаков заявлял, что к Универсиаде в Алматы приедут до 80 тысяч туристов и 3,5 тысячи спортсменов.Тогда еще оценить жизнеспособность таких предположений было сложно, поскольку подготовка только начиналась, и опыта в стране в части проведения таких мероприятий, конечно, мало. Но все же цифра вызывала скепсис – и, в том числе, в силу отсутствия у страны мощного спортивного опыта.





Год назад руководитель ГФ «Дирекция международных спортивных проектов Алматы» Асет Абдуалиев тоже подробно отвечал на вопросы о подготовке к Универсиаде, и говорил следующее: «Мы ожидаем приезда туристов не только из стран бывшего СССР, но и из Китая. Именно представители Поднебесной смогут проявить интерес и к Универсиаде, и к ЭКСПО – Китай выиграл проведение зимней Олимпиады 2022 года, поэтому у них появится большой интерес к зимним видам спорта. Во время нашей Универсиады китайцы будут отмечать Новый год, то есть именно в это время у них праздничные каникулы, которые они смогут потратить на поездку в Алматы. В общей сложности, мы планируем, что во время Игр к нам приедет 30–40 тысяч туристов».





Видимо, эта цифра оказалась более правдоподобной, потому что теперь все вдруг вспомнили эти прогнозы г-на Абдуалиева и стали сверять их с действительностью, подсчитав, что вместо 30 тысяч гостей приехало в 15 раз меньше. В своих оценках журналисты ссылаются на данные Пограничной службы КНБ, согласно которым на 1 февраля со дня открытия Всемирных зимних игр студентов в город приехало 2 100 человек. Однако в информации Пограничной службы КНБ РК говорится о прибытии порядка 2100 участников Универсиады, а не общем количестве прибывших иностранных туристов. В период только с 26 января по 6 февраля текущего года в город Алматы прилетели около 14 тысяч иностранных туристов. И по результатам опроса, проведенного в аэропорту, около 80% иностранных гостей планировали посетить игры 28-й Всемирной зимней Универсиады.





Кроме того, с начала Игр в Алматы прибыло более 100 тысяч граждан Казахстана. Только через генерального туроператора ТОО «Completeservice» в регионах страны приобретено более 3300 билетов.





Но если вернуться к прогнозам ответственных лиц, то есть и более поздние, сделанные на основании авторитетных агентств. Именно на такой ссылался в своем выступлении аким Алматы Бауыржан Байбек, когда говорил, что «по оценке Global Destination Cities Index, в Алматы иностранный турист ежедневно тратит 245 долларов.Так, пятидневное пребывание в Алматы прогнозируемых 5 тысяч иностранных гостей принесет малому и среднему бизнесу города более 2 миллиардов тенге доходов». Global Destination Cities Index – это индекс, который основывается на подробном изучении международных туристических потоков, ежегодно предоставляется международной платежной системой MasterCard.





Информацией о прибытии иностранных гостей занимается также МВД РК, и по данным этого министерства за время Универсиады в Алматы прибыли 32 тысячи иностранных граждан, за аналогичный период прошлого года по их информации – было свыше 21 тыс. иностранцев. Если опираться на эту разницу, то уже понятно, что более трезвый и обоснованный прогноз акима города в 5 тысяч гостей оказался вполне оправдан.





Полная информация о количестве иностранных и внутренних туристов, посетивших игры 28-й Всемирной зимней Универсиады, будет представлена после 10 февраля 2017 года, как заявили в Дирекции игр.



