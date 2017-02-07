Учиться быть впереди

Качественное, инновационное образование на уровне передовых мировых стандартов должно стать основой Третьей модернизации Казахстана, считают руководители высших учебных заведений.

Развитие системы высшего образования в контексте формирования новой индустрии и Третьей модернизации обсудили ученые на площадке СЦК. Как подчеркнул руководитель Ассоциации высших учебных заведений РК Рахман Алшанов, в Послании Президента - это один из основных вопросов. Акцент делается на подготовку современных инновационных кадров. В частности, если говорить о развитии полиязычного образования, то 50 казахстанских учебников переводятся на английский язык, и в дальнейшем эту цифру ежегодно будут увеличивать. В республиканской электронной библиотеке эти издания будут доступны широкому кругу читателей.

- Одной из больших задач является подготовка кадров в соответствии с требованиями рынка труда, - отметил глава Ассоциации вузов республики. - В нынешнем году работодатели разрабатывают профессиональные стандарты, на основании которых мы должны готовить учебные программы. Президент сказал, что образование становится центральным звеном модернизации. В этом контексте будут создаваться центры квалификации.

Рахман Алшанов рассказал и о новой практике подготовки инновационных менеджеров. Во многих вузах страны открываются бизнес-инкубаторы, и студенты в рамках учебного процесса становятся не только соискателями работы, но и работодателями. Они открывают в таких инкубаторах собственные проекты, зарабатывают деньги и даже создают рабочие места. По словам Рахмана Алшанова, подобных центров в разных регионах республики создано уже около 20.

На вопросах развития казахстанской системы высшего образования в контексте Послания Президента сделал акцент в своем выступлении ректор Атырауского университета нефти и газа Али Абишев.

- Хотел бы особо отметить, что, говоря о диверсификации экономики, следует говорить и о диверсификации образования, - считает ректор вуза. - Образование должно стать разнообразным, многовариантным, и в этом есть большие резервы. На этой базе может быть успешно реализована модель инновационной подготовки высокопрофессиональных кадров.

Он также отметил необходимость широкого внедрения дуального подхода в высшем образовании. Кроме того, ректор подчеркнул, что современное образование должно прежде всего ориентироваться на решение задач, связанных с экономической модернизацией и вхождением Казахстана в число 30 развитых стран.

Ректор международного университета информационных технологий Дамир Шыныбеков в свою очередь обратил внимание на то, что Послание Президента является документом, продиктованным временем. Три из пяти приоритетов - модернизация экономики, развитие человеческого потенциала и создание киберщита Казахстана - прямо или косвенно связаны с развитием инфокоммуникационных технологий и «переходом на цифру».

- Это означает создание контента, который становится глобальным, преодолевает границы, - считает ректор. - Очень многое предстоит сделать в первую очередь в рамках Госпрограммы «Цифровой Казахстан».

Как отметили участники брифинга, модернизация, обозначенная в Послании Президента, напрямую связана с технологизацией, которая не должна сводиться к простому наполнению той или иной отрасли современными технологиями и инструментами. Технологизация как часть модернизации - это единая целостная система подготовки кадров, внедрение новых технологий и их развитие в рамках отраслей. Все ступени и этапы этой системы должны стать целостными и завершенными, и роль базового звена отводится современной системе образования, не только учитывающей, но и предугадывающей мировые тренды развития.