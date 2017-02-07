 
Ясно
-14°

Астана

Ясно

Вероятность осадков: 2%

Влажность: 63%

Давление: 739 мм рт. ст.

Ветер: южный, 6.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

324.30

7 февраля 

Курс НБРК

321.80

-

АЛМАТЫ

Покупка

323.80

Продажа

324.30

АСТАНА

Покупка

323.50

Продажа

324.00

Подробнее
346.50

7 февраля 

Курс НБРК

345.39

-

АЛМАТЫ

Покупка

344.50

Продажа

346.50

АСТАНА

Покупка

345.00

Продажа

346.30

Подробнее
Новости за сегодня

Учиться быть впереди

 

Качественное, инновационное образование на уровне передовых мировых стандартов должно стать основой Третьей модернизации Казахстана, считают руководители высших учебных заведений.

Развитие системы высшего образования в контексте формирования новой индустрии и Третьей модернизации обсудили ученые на площадке СЦК. Как подчеркнул руководитель Ассоциации высших учебных заведений РК Рахман Алшанов, в Послании Президента - это один из основных вопросов. Акцент делается на подготовку современных инновационных кадров. В частности, если говорить о развитии полиязычного образования, то 50 казахстанских учебников переводятся на английский язык, и в дальнейшем эту цифру ежегодно будут увеличивать. В республиканской электронной библиотеке эти издания будут доступны широкому кругу читателей.

- Одной из больших задач является подготовка кадров в соответствии с требованиями рынка труда, - отметил глава Ассоциации вузов республики. - В нынешнем году работодатели разрабатывают профессиональные стандарты, на основании которых мы должны готовить учебные программы. Президент сказал, что образование становится центральным звеном модернизации. В этом контексте будут создаваться центры квалификации.

Рахман Алшанов рассказал и о новой практике подготовки инновационных менеджеров. Во многих вузах страны открываются бизнес-инкубаторы, и студенты в рамках учебного процесса становятся не только соискателями работы, но и работодателями. Они открывают в таких инкубаторах собственные проекты, зарабатывают деньги и даже создают рабочие места. По словам Рахмана Алшанова, подобных центров в разных регионах республики создано уже около 20.

На вопросах развития казахстанской системы высшего образования в контексте Послания Президента сделал акцент в своем выступлении ректор Атырауского университета нефти и газа Али Абишев.

- Хотел бы особо отметить, что, говоря о диверсификации экономики, следует говорить и о диверсификации образования, - считает ректор вуза. - Образование должно стать разнообразным, многовариантным, и в этом есть большие резервы. На этой базе может быть успешно реализована модель инновационной подготовки высокопрофессиональных кадров.

Он также отметил необходимость широкого внедрения дуального подхода в высшем образовании. Кроме того, ректор подчеркнул, что современное образование должно прежде всего ориентироваться на решение задач, связанных с экономической модернизацией и вхождением Казахстана в число 30 развитых стран.

Ректор международного университета информационных технологий Дамир Шыныбеков в свою очередь обратил внимание на то, что Послание Президента является документом, продиктованным временем. Три из пяти приоритетов - модернизация экономики, развитие человеческого потенциала и создание киберщита Казахстана - прямо или косвенно связаны с развитием инфокоммуникационных технологий и «переходом на цифру».

- Это означает создание контента, который становится глобальным, преодолевает границы, - считает ректор. - Очень многое предстоит сделать в первую очередь в рамках Госпрограммы «Цифровой Казахстан».

Как отметили участники брифинга, модернизация, обозначенная в Послании Президента, напрямую связана с технологизацией, которая не должна сводиться к простому наполнению той или иной отрасли современными технологиями и инструментами. Технологизация как часть модернизации - это единая целостная система подготовки кадров, внедрение новых технологий и их развитие в рамках отраслей. Все ступени и этапы этой системы должны стать целостными и завершенными, и роль базового звена отводится современной системе образования, не только учитывающей, но и предугадывающей мировые тренды развития.

 

7 февраля 2017, 14:47
Источник, интернет-ресурс: Газеты «Казахстанская правда»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код