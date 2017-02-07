Миллионер из России хочет возродить империю Романовых на островах Кирибати

Бизнесмен и бывший парламентарий Баков годами искал место, где мог бы воплотить свою идею. Ранее им рассматривались варианты в Черногории и на Островах Кука. Первым с властями Кирибати связался сын бизнесмена Михаил, в конце 2015 года он представил правительству инвестиционный план своего отца.





На трех островах Молден, Старбак и Миллениум миллионер и его жена Мария хотят создать "альтернативную Россию" и возвести всю необходимую инфраструктуру для бизнеса и туризма, пишет газета. По оценкам Бакова, осуществление проектов по развитию островов займет от 10 до 15 лет, для их освоения будут наняты до тысячи жителей республики.





"Кирибати привлекла нас прекрасным климатом, большими и просторными необитаемыми островами и немногочисленным населением, которое, очевидно, получит выгоду от нашей финансовой помощи", — заявил Быков.





Согласно данным правительства Кирибати и самого Бакова, острова абсолютно необитаемы и неразвиты, а предложение бизнесмена станет крупнейшей инвестицией из всех, которые когда-либо рассматривались островным государством.