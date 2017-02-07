Миллионер из России хочет возродить империю Романовых на островах Кирибати
7 февраля 2017, 14:57
На трех островах Молден, Старбак и Миллениум миллионер и его жена Мария хотят создать "альтернативную Россию" и возвести всю необходимую инфраструктуру для бизнеса и туризма.
Миллионер из РФ, основатель Монархической партии России Антон Баков ведет переговоры с правительством тихоокеанской Республики Кирибати с целью взять в аренду три необитаемых острова, принадлежащих государству, и возродить на них российскую монархию, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Guardian.
Бизнесмен и бывший парламентарий Баков годами искал место, где мог бы воплотить свою идею. Ранее им рассматривались варианты в Черногории и на Островах Кука. Первым с властями Кирибати связался сын бизнесмена Михаил, в конце 2015 года он представил правительству инвестиционный план своего отца.
На трех островах Молден, Старбак и Миллениум миллионер и его жена Мария хотят создать "альтернативную Россию" и возвести всю необходимую инфраструктуру для бизнеса и туризма, пишет газета. По оценкам Бакова, осуществление проектов по развитию островов займет от 10 до 15 лет, для их освоения будут наняты до тысячи жителей республики.
"Кирибати привлекла нас прекрасным климатом, большими и просторными необитаемыми островами и немногочисленным населением, которое, очевидно, получит выгоду от нашей финансовой помощи", — заявил Быков.
Согласно данным правительства Кирибати и самого Бакова, острова абсолютно необитаемы и неразвиты, а предложение бизнесмена станет крупнейшей инвестицией из всех, которые когда-либо рассматривались островным государством.
В начале текущего года президент республики Танети Маамау лично отправился с проверкой на перечисленные острова в сопровождении нескольких министров правительства. По данным газеты, решение о том, может ли сделка быть совершена, будет принято по возвращении руководителя страны ближе к концу февраля.
Несмотря на то, что острова должны послужить для основания новой империи Романовых, Баков не ожидает миграции российских граждан на Кирибати, пишет Guardian. По его мнению, острова находятся слишком далеко от России, а экваториальный климат "не очень подходит" жителям России. Тем не менее, бизнесмен рассчитывает на инвестиции с их стороны.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4843070-7a3f29d41236974b36e57b5fb2d8fbac
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...