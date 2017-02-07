Китаец четыре месяца прятал в холодильнике тело убитой жены

По данным полиции, 29-летний мужчина по фамилии Чжу в октябре 2016 года убил свою жену по фамилии Ян. 1 февраля он позвал в гости своих родителей, чтобы, как предполагали они, отпраздновать 60-летие отца Чжу. Когда родители пришли к нему в гости, он сознался, что убил свою жену и спрятал ее тело в морозильной камере. После этого родственники убедили мужчину сдаться полиции.





Как отмечает Shanghai Daily, последние обновления в социальной сети Weibo его жены датированы 16 октября. При этом Чжу продолжал от имени убитой жены, используя ее аккаунты в других социальных сетях и отправляя СМС с ее мобильного телефона, общаться с родственниками Ян. Как сообщил газете представитель домуправления жилого комплекса, где произошла трагедия, Чжу придумывал отговорки, когда его родители спрашивали, почему его супруги нет дома.





По данным полиции, причиной для убийства стала ссора между супругами. В настоящий момент проводится расследование и устанавливаются точные причины смерти женщины.