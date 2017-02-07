SsangYong ведет разработку сенсорных окон машин

Корейская марка SsangYong сообщила о работе над технологией сенсорных автомобильных окон, прикосновение к которым позволит управлять стеклоподъемниками.

Готовую к серийному производству технологию марка обещает показать до конца 2017 года. Первой моделью, в которой степень открытия окон можно будет регулировать при помощи прикосновения к ним, может стать компактный кроссовер SsangYong Tivoli.





Ранее о разработке сенсорных окон сообщали в Honda. Там прикосновениями предлагалось регулировать уровень затемнения электрохромных стекол.





Помимо сенсорных окон, SsangYong разрабатывает новую линейку электрокаров, первый из которых должен выйти до 2020 года.



