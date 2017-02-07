В Китае муж за волосы удержал жену, падавшую с 20-метровой высоты

Он удерживал свою жену за волосы почти три минуты – до тех пор, пока не подоспели полицейские и не помогли втащить женщину обратно на крышу.

В китайской провинции Шэньси женщина решила спрыгнуть с крыши после ссоры с супругом. Она забралась на крышу здания и уже собиралась спрыгнуть с крыши, но супруг спас ее, сообщает South China Morning Post





Он удерживал свою жену за волосы почти три минуты – до тех пор, пока не подоспели полицейские и не помогли втащить женщину обратно на крышу. Удержать ее помогло то, что женщина зацепилась за выступающую из стены трубу, которая взяла на себя часть ее веса.





Полицейские позже рассказали, что когда они прибыли на место происшествия, то увидели, как мужчина держит женщину за волосы, но его рука в тот момент уже почти соскальзывала.



