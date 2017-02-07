В Китае муж за волосы удержал жену, падавшую с 20-метровой высоты
7 февраля 2017, 15:18
Он удерживал свою жену за волосы почти три минуты – до тех пор, пока не подоспели полицейские и не помогли втащить женщину обратно на крышу.
В китайской провинции Шэньси женщина решила спрыгнуть с крыши после ссоры с супругом. Она забралась на крышу здания и уже собиралась спрыгнуть с крыши, но супруг спас ее, сообщает South China Morning Post.
Он удерживал свою жену за волосы почти три минуты – до тех пор, пока не подоспели полицейские и не помогли втащить женщину обратно на крышу. Удержать ее помогло то, что женщина зацепилась за выступающую из стены трубу, которая взяла на себя часть ее веса.
Полицейские позже рассказали, что когда они прибыли на место происшествия, то увидели, как мужчина держит женщину за волосы, но его рука в тот момент уже почти соскальзывала.
"Если бы мы опоздали на несколько секунд, или бы мужчина не смог удержать жену за волосы еще несколько секунд, то спасти ее, вероятно, было бы уже невозможно", — рассказал офицер полиции Цзо Юй. Как передает РИА Новости, именно он перелез через борт крыши и помог мужу затащить женщину обратно на крышу.
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