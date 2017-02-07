Участник киберпреступной группировки, похитившей $1,2 млн, признал свою вину

Вячеслав Хаимов получал средства от «денежных мулов» и переводил на счета двух американских компаний.

В конце прошлой недели 55-летний житель Бруклина (Нью-Йорк) Вячеслав Хаимов в суде Нью-Йорка признал свою вину по пяти пунктам обвинения, в том числе в мошенничестве с использованием компьютерных технологий, банковском мошенничестве и отмывании денежных средств. Хаимов, работавший в компании G&P Sports World, является одной из ключевых фигур в киберпреступной группировке, похитившей $1,2 млн с помощью вредоносного ПО.

В августе 2015 года один из пользователей online-банкинга обнаружил, что после заражения его компьютера вредоносным ПО для похищения учетных данных с его счета были похищены $44 тыс. Сотрудники ФБР проследили дальнейшее перемещение средств и через «денежного мула» вышли на Хаимова, который в течение пяти дней перевел часть суммы на счет в одном из банков Таиланда.

Как показало дальнейшее расследование, Хаимов являлся членом киберпреступной группировки, использующей банковские трояны для похищения средств с банковских счетов. В общей сложности через руки преступника прошли $230 тыс.

Пока Хаимов дожидается приговора, ФБР ищет главаря группировки, некоего Сэмюэла Голда (Samuel Gold). Согласно показаниям «денежных мулов», именно Голд нанимал их для перевода средств за небольшие комиссионные. «Мулы» передавали похищенные деньги Хаимову, а тот в свою очередь переводил их на счета компаний Reality Management и First California, зарегистрированных на имя Голда. Является ли Голд реальной личностью, или киберпреступники выдумали его для прикрытия своей деятельности, неизвестно.