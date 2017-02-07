Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Maserati отзовет 50 тысяч проданных машин

7 февраля 2017, 15:22

Североамериканское подразделение Maserati объявило сразу две отзывные кампании, причем обе связаны с опасностью возгорания.


Североамериканское подразделение Maserati объявило сразу две отзывные кампании, причем обе связаны с опасностью возгорания. В общей сложности на сервис отправят не менее 50 тысяч проданных машин.

В седанах Quattroporte и Ghibli и кроссоверах Levante 2014-2017 модельных годов обнаружился дефект в электрорегулировке передних креслах, который может привести к повреждению проводки и, как следствие, короткому замыканию. Эта проблема касается 39 381 автомобиля, исправлять ее начнут с 21 марта – при необходимости заменят комплектующие за счет производителя. Кроме того, в 10 879 седанах Quattroporte и Ghibli 2014-2015 годов выявили опасность утечки в топливной магистрали. По этому дефекту Maserati начнет работать раньше – уже с 28 февраля. Автопроизводитель уже уведомил о сервисных кампаниях Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA), владельцев отзываемых машин предупредят о необходимости явиться на сервис по почте и по телефону.

В марте прошлого года «Мазерати» отозвала в США 28 235 автомобилей из-за коврика, зажимающего педаль акселератора, а в мае почти 20 тысяч Quattroporte и Ghibli 2013-2015 годов выпуска попали под отзыв в Китае из-за дефекта задних колес, влияющего на управляемость. При этом годовой объем продаж Maserati – чуть больше 30 тысяч машин (данных за 2016 год еще нет).

Текст: Александр Орехов
Фото: Maserati

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...