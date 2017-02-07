В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», «О государственной статистике» и «О микрофинансовых организациях» Правлением Национального Банка Республики Казахстан утверждены:

1) перечень отчетности микрофинансовых организаций согласно приложению 1 к постановлению;

2) форма отчета о расшифровке корреспондентских и текущих счетов, вкладов, размещенных в банках, согласно приложению 2 к постановлению;

3) форма отчета о структуре инвестиций в капитал юридических лиц согласно приложению 3 к постановлению;

4) форма отчета об основных источниках привлеченных денег согласно приложению 4 к постановлению;

5) форма отчета о микрокредитах, в том числе, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению в деталях, а также о размере резервов (провизий) согласно приложению 5 к постановлению;

6) Правила представления отчетности микрофинансовой организацией согласно приложению 6 к постановлению.

В частности, микрофинансовые организации представляют в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан (по месту нахождения микрофинансовой организации) ежеквартально, до двадцатого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетность, предусмотренную подпунктами 2), 3), 4) и 5) пункта 1.

Также отчетность представляется в филиал уполномоченного органа в электронном формате.

Данные в отчетности указываются в национальной валюте - тенге.

Отчетность на бумажном носителе по состоянию на отчетную дату подписывается первым руководителем, главным бухгалтером или лицами, уполномоченными ими на подписание отчета, заверяется печатью и хранится у микрофинансовой организации.

Идентичность данных, представляемых в электронном формате, данным на бумажном носителе обеспечивается первым руководителем, главным бухгалтером или лицами, уполномоченными ими на подписание отчета.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.