Долг по наследству

Согласно ст. 1040 ГК РК в состав наследства входит не только принадлежащее наследодателю имущество, но также права и обязанности, существование которых не прекращается с его смертью.

Рахим Мажитов обратился в суд с иском к Ирине Легковой, Максиму и Алисе Савиных (все имена и фамилии изменены) о признании договора займа действительным. В июле 2015 года между ним и М. Савиных был заключен договор займа денег на сумму 6 620 000 тенге, удостоверенный нотариусом г. Алматы, согласно условиям которого М. Савиных обязался возвратить полученные деньги до 10 августа 2015 года. Деньги были взяты ответчиком для предпринимательской деятельности, а именно для пополнения оборотных средств ИП «Легкова И.». По истечении срока деньги не были возвращены, так как М. Савиных умер 5 августа 2015 года. Поскольку в состав наследства входят, помимо имущества, также права и обязанности, существование которых не прекращается со смертью наследодателя (ст. 1040 ГК РК), на основании изложенного истец просил суд взыскать в солидарном порядке с ответчиков задолженность по договору займа и возместить госпошлину.

Ответчица И. Легкова (законный представитель сына несовершеннолетнего М. Савиных) заявила в суде встречные исковые требования, где указала, что о существовании договора узнала в момент обращения истца в суд Ауэзовского района г. Алматы. Ее супруг скончался 5 августа 2015 года, что подтверждается свидетельством о смерти, выданным аппаратом акима Илийского района Алматинской области. В соответствии со ст. 34 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляются по обоюдному согласию супругов. Сумма, указанная в договоре займа, получена покойным мужем без согласия И. Легковой. Кроме того, истец в своем заявлении указал, что деньги якобы заняты для пополнения оборотных средств ИП «Легкова И.», однако из выписки по лицевому счету ИП видно, что за период с 1 июня 2015 года по 31 декабря 2015 года указанная сумма не вносилась. На основании изложенного просила суд признать недействительным договор займа денежных средств.

Позднее поступило дополнение к встречному иску, где сторона ссылалась на требования ст.ст. 153, 716, ГК РК и отмечала, что Р. Мажитовым не представлено суду доказательств в виде расписки от М. Савиных о получении денег по договору займа, то есть о соблюдении простой письменной формы сделки. Р. Мажитов обратился в суд с возражением на встречное исковое требование. Факт передачи денег указан в договоре займа, в котором М. Савиных подтвердил их получение на момент подписания. Согласно ст. 1040 ГК РК в состав наследства входят принадлежащие наследодателю имущество, а также права и обязанности, существование которых не прекращается с его смертью. И. Легкова совершила все действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, поэтому Р. Мажитов считал, что договор займа как объект наследования также должен был быть принят ответчицей.

Суд в порядке ст. 51 ГПК РК в качестве третьего лица привлек нотариуса Алматинской области, которая подала письменное пояснение, согласно которому 1 февраля 2016 года, на основании заявления супруги наследодателя открыто дело о принятии наследства в виде автомашины и пенсионных накоплений, хранящихся в АО «ЕНПФ». Кроме супруги и сына, наследниками первой очереди являются мать наследодателя, Рада Савиных и дочери наследодателя Савиных Дарья и Алиса. Мать наследодателя и его дочь Дарья Савиных отказались от наследства в пользу сына наследодателя Максима Савиных. Дочь наследодателя Алиса Савиных на сегодняшний день с заявлением об отказе от наследства либо о принятии наследства не обращалась.

Также к участию в процессе был привлечен нотариус г. Алматы, который пояснил, что действительно оформил данный договор займа. На вопрос, состоит ли М. Савиных в браке, последний ответил отрицательно (база ЕНИС в тот период не работала). Нотариус указал, что договор оформлялся добровольно, с учетом требований законодательства. С учетом изложенного считал договор законным, заключенным по обоюдному волеизъявлению сторон.

- В данном случае определен круг наследников, состоящий из пяти человек, двое из которых отказались от наследования. В соответствии со ст. 1081 ГК РК кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования, вытекающие из обязательств наследодателя, к исполнителю завещания или к наследникам, отвечающим как солидарные должники в пределах стоимости имущества, перешедшего к каждому наследнику. В денежном выражении наследственная масса составляет 5 759 761 тенге. У трех наследников имеются самостоятельные доли: И. Легкова одна пятая доля, М. Савиных три пятых доли, А. Савиных одна пятая доля. Таким образом, в денежном выражении принятая доля И. Легковой составляет 1 515 952 тенге, М. Савиных 3 455 859 тенге, А. Савиных 1 515 952 тенге, разъяснил судья Ауэзовского районного суда № 2 г. Алматы И. Косаев.

С учетом всех установленных обстоятельств определения круга наследников, принятия наследства, установления действительной стоимости наследственной массы, определения долей наследников, с учетом требований законодательства (ст. ст. 1040, 1072-1, 1074, 1081 ГК РК, нормативного постановления) суд счел требования о признании долга по договору займа обоснованными и подлежащими удовлетворению. На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 223-226, 229 ГПК РК, суд постановил иск Р. Мажитова к И. Легковой, М. Савиных, А. Савиных о признании долга по договору займа удовлетворить частично. Взыскать с И. Легковой в пользу истца сумму в размере 1 150 952 тенге (одна пятая доля наследственной массы). Также взыскать с нее как с законного представителя несовершеннолетнего сына сумму в размере 3 455 856 тенге (три пятых от наследственной массы), а также госпошлину.

В удовлетворении остальной части иска отказано. В удовлетворении встречного иска о признании договора займа недействительным отказано.

Дина Амирова