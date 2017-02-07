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Новости за сегодня

В Казахстане создадут Национальный совет по экспорту

 

Для продвижения продукции на внешние рынки будет создан Национальный совет по экспорту при Правительстве и на базе АО «КазЭкспортГарант» специализированная компания «EXPORT», которая будет работать как единый центр по продвижению и финансово-страховой поддержке несырьевого экспорта. Об этом сегодня заявил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек выступая на заседании Правительства РК.

«Также, в рамках переформатирования работы по привлечению инвестиций в первом полугодии будет разработана национальная стратегия по привлечению инвестиций (с участием Всемирного Банка). В феврале будет создана национальная компания по инвестициям «КазахИнвест» на базе АО «KaznexInvest», отметил Женис Касымбек.

Кроме этого, министерством будет продолжена реализация совместных инвестиционных программ с Китаем, с Россией, Ираном, Францией и Японией, Южной Кореей и Польшей, с Италией и США.

В целях повышения эффективности деятельности СЭЗ в феврале будут выработаны предложения по дальнейшему их развитию, разработана концепция развития каждого СЭЗ.

7 февраля 2017, 15:35
Источник, интернет-ресурс: Министерства по инвестициям и развитию РК

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