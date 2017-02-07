В Алматы начали строить новую развязку
7 февраля 2017, 15:48
Ведутся подготовительные работы, включающие в себя снос строений и перенос инженерных сетей, для возведения моста через железнодорожные пути.
Развязка свяжет центр города с нижними районами, позволив частично разгрузить перекрёсток Сейфуллина — Райымбека. Как рассказали сотрудники управления транспорта южной столицы, движение на новом участке предполагается сделать односторонним в северном направлении. А на юг, в сторону центра мегаполиса, разметят выделенную полосу для общественного транспорта. Городские власти планируют открыть проезд с Фурманова на Жансугурова к концу 2018 года, сообщает kolesa.kz.
Одновременно в 2017 году должно начаться строительство развязки на Жансугурова — Сейфуллина, а также на пересечении проспекта Рыскулова с Кульджинским трактом.
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