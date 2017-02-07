Беспокойное соседство

Данил Утюпин

В последнее время алматинские кафе и закусочные все чаще становятся объектом внимания общественности, в основном из-за пожаров. Также алматинцы часто жалуются на громкую музыку, вытяжки, установленные под окнами квартир, автомобили, припаркованные на тротуаре. Поэтому актуальным является вопрос, что следует предпринимать в таких случаях.

Так, 7 января этого года произошел пожар в кафе «Master Doner», расположенном на улице Толе би. К счастью, жертв и пострадавших не было. В ноябре прошлого года на этой же улице был пожар в диско-кафе «Ангар». Площадь возгорания составила 600 кв.м. В июне на пересечении улиц Розыбакиева и Мынбаева горело кафе «Аспандияр». Площадь пожара составила 1700 кв. м. В мае горело пристроенное к жилому дому кафе «Коровабар» на улице Гоголя. Пламя перекинулось на жилой дом и магазин «Юбилейный». Пострадало 46 квартир.

Самый последний инцидент произошел 16 января этого года. Ряд СМИ со ссылкой на ДЧС г. Алматы сообщил, что горит ресторан Red Dragon, расположенный на улице Жибек жолы. Мы связались с владельцем ресторана Константином Авершиным, который заверил, что тревога оказалась ложной.

- Произошло сильное задымление, из-за того что один из поваров забыл выключить газ под кастрюлей с едой. Но пожара никакого не было. Виновные в этом инциденте уже ответили за него. Как законопослушные граждане мы сразу вызвали представителей ДЧС, которые приехали и удостоверились, что все в порядке, сообщил К. Авершин.

Тем не менее близость заведений общепита, которые используют газ и постоянно имеют дело с огнем, к жилым домам вызывает обеспокоенность некоторых горожан.

Константин Авершин, который помимо того, что занимает пост директора ТОО «Red Dragon Almaty», также является руководителем общественного движения «Я Алматинец» и депутатом Маслихата г. Алматы, смотрит на ситуацию одновременно как общественник и бизнесмен. По его мнению, чтобы обезопасить жизнь граждан, никаких репрессивных мер против бизнеса принимать не стоит, и необходимо лишь, чтобы государственные органы ответственно подходили к своим обязанностям.

- Здесь стоит делать упор на правильную работу департаментов по ЧС, которые проводят плановые проверки таких заведений. Что касается нашего заведения, то поскольку мы работаем с газом, сами дважды в месяц вызываем пожарных, которые проводят осмотр и выдают заключение экспертизы. Если что-то нарушено, мы платим штраф и просим рекомендацию, как необходимо работать и обеспечивать безопасность. Но мы должны менять ментальность в целом. Надо приучить людей не откупаться от пожарных и других проверяющих, а, наоборот, приглашать их к себе, потому что безопасность в первую очередь нужна им самим, а не чиновникам. В то же время не стоит донимать постоянными проверками бизнес, которому и так тяжело работать в период экономического кризиса. Если все будут делать по правилам, если исключить коррупцию тогда все будет в порядке, подчеркнул депутат.

Но помимо угрозы пожара закусочные и развлекательные заведения могут доставлять и иные неудобства жителям ближайших домов.

На городских форумах часто жалуются на шум. Мы обратились к юристу, партнеру юридической компании «Belford & Partners» Асхату Сатвалдинову, чтобы узнать, что могут сделать жильцы, чтобы избавиться от шума, исходящего из заведений, работающих в позднее время.

В соответствии с административным законодательством нарушение тишины в ночное время (с 23 до шести часов утра) физическими лицами, а также некоммерческими и юридическими лицами, в том числе проведение в жилых помещениях и вне их сопровождаемых шумом работ, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, не допускается и влечет штраф от пяти до 50 МРП. Если то же действие совершено повторно в течение года после наложения административного взыскания, в таком случае физическое лицо может быть оштрафовано на сумму в размере от десяти до 90 МРП. При возникновении нарушения тишины с 23 часов до шести часов утра следует обратиться в полицию.

Если же шум от работы кафе, ресторана или другого объекта общественного питания не прекращается и в дневное время, то в соответствии с законодательством необходимо обратиться с письменным заявлением в Департамент по защите прав потребителей.

После проведения замера шума в рамках санитарно-эпидемиологической экспертизы и выявления нарушения установленных требований, а также гигиенических нормативов по охране окружающей среды, виновное лицо ждет предупреждение или штраф от десяти до 20 МРП либо в размере суммы нанесенного окружающей среде вреда. Также следует обратиться в Департамент по защите прав потребителей с заявлением в том случае, если деятельность такого заведения доставляет неудобства в ночное время от светомузыки и прочей атрибутики заведения общепита. Так, нарушение нормативных правовых актов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов, технических регламентов, не повлекшее по неосторожности массового заболевания или отравления людей, влечет штраф от десяти до 100 МРП. Зафиксировав факт шума в ночное время либо превышение допустимого уровня шума в дневное время, можно обратиться в суд с иском о взыскании ущерба, морального вреда или приостановлении деятельности общепита до устранения нарушения требований законодательства.

Таким образом, проверка и установление факта нарушения шумового режима входит в компетенцию органов санитарно-эпидемиологического надзора, а реагирование на факты тишины в ночное время входит в компетенцию органов внутренних дел. А. Сатвалдинов рекомендует гражданам, чьи права нарушены, указывать в резолютивной части заявления требование приостановить деятельность объекта общественного питания до полного устранения нарушения с приведением их в соответствие с требованиями законодательства. В то же время К. Авершин считает, что не стоит принимать в отношении таких заведений слишком жесткие меры. По его словам, есть законодательные акты, разъясняющие предельно допустимые нормы шума в децибелах. Если есть шум в заведениях, то сотрудники Комитета по защите прав потребителей должны приехать и разобраться. Но нет необходимости сразу же закрывать это заведение, просто следует объяснить управляющим их нарушения и дать время для устранения.