Казахстанские биатлонисты выиграли «серебро» и «бронзу» Универсиады-2017

Сегодня на лыжно-биатлонном комплексе «Алатау» состоялась гонка с общего старта протяженностью в 15 км у мужчин с четырьмя огневыми рубежами, сообщает Zakon.kz.



По итогам гонки сразу два казахстанца заняли место на пьедестале почета.

Роман Еремин стал серебряным призерам игр, а Антон Пантов замкнул тройку призеров.

Победу в гонке одержал французский биатлонист Батист Жути.



Зимняя Универсиада-2017. Алматы (Казахстан)

Биатлон. Мужчины. Масс-старт. 15 км. Четыре огневых рубежа

1. Батист Жути (Франция) — 43:30.0 (0+1+0+1)

2. Роман Еремин (Казахстан) — +13.5 (1+2+0+2)

3. Антон Пантов (Казахстан) — +27.7 (1+0+0+1)

6. Василий Подкорытов (Казахстан) — +1:28.8 (2+1+0+0)

13. Тимур Куц (Казахстан) — +2:47.2 (1+1+0+0)

17. Владислав Витенко (Казахстан) — +3:40.6 (2+2+2+1)

25. Тимур Хамитгатин (Казахстан) — +10:12.1 (5+1+1+1).