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Новости за сегодня

Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 323,26, RUBKZT_TOD = 5,4684, USDKZT_0_001 = +6,9798 % годовых, USDKZT_0_002 = +6,7092 % годовых

 

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам.

 

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 323,26 тенге за доллар США при объеме торгов 63 400 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами T+0, T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами T+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,4684 тенге за рубль при объеме торгов 153 000 тыс. рублей.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 323,05 тенге за доллар (+1,25 тенге), суммарный объем торгов - 104 850 тыс. USD (+2 900 тыс. USD).

 

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +6,9798 % годовых при объеме торгов 19 800 тыс. USD;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +6,7092 % годовых при объеме торгов 736 400 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 25 банков.

7 февраля 2017, 15:47
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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