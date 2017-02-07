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Драгоценности на 30 тысяч евро украли на церемонии вручения кинопремии Гойя

7 февраля 2017, 15:55

Драгоценности хранились в одной из комнат отеля в коробках вместе с другими нарядами и не находились под усиленной охраной или в сейфе.


Во время церемонии награждения испанской кинематографической премией Гойя были украдены драгоценности на сумму в 30 тысяч евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету El País.

Кража произошла в отеле Marriot Auditorium в Мадриде, где в субботу вечером проходила церемония. В частности, пропали четыре пары запонок, кольца, часы и серьги ювелирного бренда Suárez.

Эти драгоценности хранились в одной из комнат отеля в коробках вместе с другими нарядами и не находились под усиленной охраной или в сейфе. Драгоценности, предоставленные Suárez, во время церемонии надевали актрисы Клара Лаго, Эмма Суарес, Барбара Ленни и Марта Ньето.

Кражу заметили только в понедельник, сейчас полиция изучает записи камеры видеонаблюдения.

Это не единственная кража во время церемонии. Оператор испанского телевидения заявил, что у него украли несколько объективов и карты памяти.

Церемония вручения кинопремии Гойя, высшей награды Академии искусств и кинематографии Испании, состоялась в минувшую субботу в Мадриде. Лучшим испанским фильмом прошлого года стал триллер Рауля Аревало "Терпеливый" (Tarde para la ira).

Фото: © AFP 2017/ Javier Soriano

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