В Казахстане полицейских снабдят новыми автомобилями и экипировкой

Закупать оборудование обяжут местные власти , сообщает , сообщает kolesa.kz





«В регионах РК планируется поэтапно увеличить количество технических средств контроля и фотовидеофиксации нарушения правил дорожного движения», — заявил на заседании правительства министр внутренних дел Калмуханбет Касымов.





Решать этот вопрос станут в пределах возможностей местных бюджетов. Развесить новые камеры планируют прежде всего на наиболее оживлённых улицах, в местах массового пребывания граждан: на рынках, в торговых центрах и иных объектах.





По словам главного полицейского страны, опять-таки за счёт местных бюджетов стражи порядка намерены расширить и свой автопарк. Ведь надзор за дорожным движением их обязали вести только методом автопатрулирования. При этом до конца февраля 2017 года предполагается обеспечить сотрудников дорожной полиции видеорегистраторами, а также светоотражающими нарукавниками, белыми перчатками и другими дополнительными элементами форменного обмундирования. Автомобили же сельских участковых инспекторов оснастят специальными громкоговорящими устройствами и световыми сигналами.