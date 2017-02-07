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В Казахстане полицейских снабдят новыми автомобилями и экипировкой

7 февраля 2017, 15:59

Автомобили же сельских участковых инспекторов оснастят специальными громкоговорящими устройствами и световыми сигналами.


Закупать оборудование обяжут местные власти, сообщает kolesa.kz.

«В регионах РК планируется поэтапно увеличить количество технических средств контроля и фотовидеофиксации нарушения правил дорожного движения», — заявил на заседании правительства министр внутренних дел Калмуханбет Касымов.

Решать этот вопрос станут в пределах возможностей местных бюджетов. Развесить новые камеры планируют прежде всего на наиболее оживлённых улицах, в местах массового пребывания граждан: на рынках, в торговых центрах и иных объектах.

По словам главного полицейского страны, опять-таки за счёт местных бюджетов стражи порядка намерены расширить и свой автопарк. Ведь надзор за дорожным движением их обязали вести только методом автопатрулирования. При этом до конца февраля 2017 года предполагается обеспечить сотрудников дорожной полиции видеорегистраторами, а также светоотражающими нарукавниками, белыми перчатками и другими дополнительными элементами форменного обмундирования. Автомобили же сельских участковых инспекторов оснастят специальными громкоговорящими устройствами и световыми сигналами.

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