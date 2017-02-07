На опасения казахстанцев по изменениям в статью 26 Конституции ответили в Правительстве

Беспокойство вызвало то, что в Конституции "Граждане Республики Казахстан могут иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество" предлагается заменить слово "граждане" на "каждый".

На взволновавший казахстанцев вопрос, не приведет ли поправка в пункте 1 статьи 26 Конституции РК в рамках предлагаемых Президентом политреформ к продаже земель иностранцам, ответили в Правительстве, передаёт корреспондент МИА "Казинформ"





Беспокойство вызвало то, что в Конституции "Граждане Республики Казахстан могут иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество" предлагается заменить слово "граждане" на "каждый".





"Предварительный анализ показывает, что никакого несоответствия этого закона Кодексу о земле нет. Потому что в Кодексе о земле сейчас прописан мораторий - запрет на приобретение иностранными гражданами земли", - отметил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев в ходе брифинга по итогам заседания Правительства.





Предлагаемая норма, по его словам, защищает право собственности, это право является одним из главных постулатов правового государства.





"Если иностранец приехал в Казахстан и купил автомобиль, то эта собственность должна быть защищена. Это показывает, что мы являемся правовым и защищающим все формы собственности государством, но норма не распространяется на сельхозземли. Давайте подождём всех общественных обсуждений и слушаний", - закончил он.





Вице-министр сельского хозяйства РК Ерлан Нысанбаев подчеркнул, что в стране исключена возможность продажи казахстанцами земли иностранцам. Также он отметил, что в определение формулировки изменений должны быть привлечены юристы.





Напомним, в Казахстане действует мораторий на пять лет, запрещающий продажу земли.





Автор: Анеля Касымова