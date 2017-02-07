За казахстанцами будут следить больше камер видеонаблюдения

Станет больше и автопатрулей.

В Казахстане в первом полугодии увеличится число систем видеонаблюдения на улицах и других местах скопления людей. Об этом в ходе селекторного заседания Правительства сообщил министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Число камер будет зависеть от финансовых возможностей местных бюджетов.

«В целях повышения эффективности охраны общественного порядка совместно с акиматами предполагается принять меры по поэтапному увеличению систем видеонаблюдения, прежде всего, на наиболее оживленных улицах, в местах массового пребывания граждан: рынках, торговых центрах и иных объектах», - проинформировал Калмуханбет Касымов.

Также он отметил, что планируется поэтапное увеличение в регионах фото- и видеорегистраторов на дорогах. В прошлом году камеры зарегистрировали более 900 тыс. нарушений ПДД. Специальные видеорегистраторы получат и сотрудники дорожной полиции. Их закупят уже в этом месяце.

«В связи с отказом от использования жезлов в работе дорожно-патрульной полиции планируем при поддержке акимов регионов решить вопрос обеспечения сотрудников светоотражающими нарукавниками, белыми перчатками и другими дополнительными элементами формы обмундирования. Учитывая, что с начала года надзор за дорожным движением осуществляется преимущественно методом автопатрулирования, также при поддержке акимов регионов будем поэтапно решать задачу доведения до положенных норм количества полицейских автопатрулей», - добавил глава МВД РК.

Добавим, что в планах министерства оснастить автомобили сельских участковых инспекторов специальными громкоговорящими устройствами и световыми сигналами.

Жания Уранкаева