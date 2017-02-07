Галина Вишневская: Наша команда здорово выступила на домашней Универсиаде!

На домашних Играх-2017 Вишневская завоевала четыре медали – два «золота» и два «серебра». Медалей могло быть и больше, если бы не досадная ошибка в гонке преследования, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Универсиады.





- Подводя итоги Универсиады, хочу сказать, что в целом остались хорошие впечатления, была проделана большая работа, многое сделано в плане организации, в плане проведения соревнований, мне очень это понравилось. Еще я рада, что было много болельщиков. Что именно здесь я допустила такую неуклюжесть, когда перепутала рубежи. Хорошо, что это произошло именно здесь, дома все-таки легче пережить собственный промах, больше поддержки. Считаю, что все удалось, хотя и были ошибки, для меня это не совсем допустимо, потому что у меня уже есть опыт, это не первые мои старты. Это говорит о том, что мне есть куда стремиться и расти, и мы будем стараться это делать.





- Как вы оцените выступление всей женской команды на Универсиаде?

- В целом, команда очень хорошо выступила. У нас была победа в индивидуальной гонке, где блестяще выступила Алина Райкова и задала нам всем тон. Думаю, мы очень здорово выступили на этой Универсиаде. Два года назад на Универсиаде у нас были проблемы, мы подошли к стартам больными, немного было тяжело. Но к домашней Универсиаде все подошли здоровыми.





- Впереди вас ждет чемпионат мира…

- График у нас достаточно плотный, уже сегодня ночью мы уезжаем, а через два дня я стартую в спринте. Конечно, будет немного тяжело, но я считаю, что тренеры помогут, болельщики, мой личный тренер Рафаиль Ильясович Мирсалимов, который поедет со мной. Думаю, что к мировому первенству мы подойдем во всеоружии, хотя все-таки здесь горы, и когда спустимся будет немного болеть голова. Думаю, что перелет чуть-чуть выбьет нас из колеи, в том плане, что мы приедем и не сразу поймем, что происходит. Первые старты пронесутся незаметно. Больших планов на чемпионат мира я не строю, для меня главная задача на этот сезон – остаться в ТОП-30 мирового рейтинга.

Напомним, что Галина Вишневская одержала победу в масс-старте на 12,5 километров. Серебряная медаль досталась Яне Бондарь из Украины, а третье место – у россиянки Ларисы Куклиной.