В Костанае вынесен приговор убийце бизнесвумен Надежды Потаповой

Сегодня в специализированном суде Костанайской области Виктору Жмыхову вынесли приговор, сообщает " сообщает " Алау ".





Виктора Жмыхова приговорили за убийство предпринимателя из Лисаковска Надежды Потаповой к 11 годам лишения свободы.





Кроме того, он должен возместить ущерб почти 3,5 миллиона тенге.





Напомним , 26 сентября в Лисаковске пропала 32-летняя Надежда Потапова. Женщина руководила бизнесом в Лисаковске и работала в интернате педагогом. Спустя две недели поисков тело Надежды Потаповой обнаружили на дачах . Причина смерти – перелом подъязычной кости, гортани.





Как ранее сообщали в пресс-службе ДВД Костанайской области, убитая и убийца ранее были знакомы. Сообщается, что он видел ее последним, а впоследствии участвовал в ее поисках.