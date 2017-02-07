В Костанае вынесен приговор убийце бизнесвумен Надежды Потаповой
7 февраля 2017, 16:30
Виктора Жмыхова приговорили к 11 годам лишения свободы.
Сегодня в специализированном суде Костанайской области Виктору Жмыхову вынесли приговор, сообщает "Алау".
Виктора Жмыхова приговорили за убийство предпринимателя из Лисаковска Надежды Потаповой к 11 годам лишения свободы.
Кроме того, он должен возместить ущерб почти 3,5 миллиона тенге.
Напомним, 26 сентября в Лисаковске пропала 32-летняя Надежда Потапова. Женщина руководила бизнесом в Лисаковске и работала в интернате педагогом. Спустя две недели поисков тело Надежды Потаповой обнаружили на дачах. Причина смерти – перелом подъязычной кости, гортани.
Как ранее сообщали в пресс-службе ДВД Костанайской области, убитая и убийца ранее были знакомы. Сообщается, что он видел ее последним, а впоследствии участвовал в ее поисках.
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