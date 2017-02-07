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Саркози предстанет перед судом по делу о финансировании выборов

7 февраля 2017, 16:32

Он не раз заявлял, что не знал о превышении расходов на предвыборную кампанию.


Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году, когда он проиграл выборы социалисту Франсуа Олланду. Саркози не раз заявлял, что не знал о превышении расходов, сообщает Русская служба BBC.

Следствие подозревает, что его партия Союз за народное движение (UMP) подделала документы, чтобы скрыть превышение допустимых расходов примерно на 18 млн евро во время президентской кампании в 2012 году.

Экс-президент не раз заявлял, что он не знал о превышении лимита предвыборных расходов, установленного в то время на уровне в 22,5 млн евро.

Кроме Саркози, в фальсификации отчетности подозреваются еще 13 человек, среди которых бывшие функционеры UMP.

Расследование по делу о превышении допустимых расходов на предвыборную кампанию, известному как дело "Бигмалион", было начато в 2014 году.

По версии следствия, махинации с документами, которые помогли скрыть дополнительные расходы, проводились через рекламную фирму "Бигмалион".

Саркози в 2012 году проиграл выборы, тогда президентом стал социалист Франсуа Олланд. В 2016 году Саркози хотел снова выдвигаться в президенты, но проиграл праймериз.

Фото: RT

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