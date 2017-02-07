На опасения казахстанцев по изменениям в статью 26 Конституции ответили в Правительстве

На взволновавший казахстанцев вопрос, не приведет ли поправка в пункте 1 статьи 26 Конституции РК в рамках предлагаемых Президентом политреформ к продаже земель иностранцам, ответили в Правительстве, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Беспокойство вызвало то, что в Конституции «Граждане Республики Казахстан могут иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество» предлагается заменить слово «граждане» на «каждый».

«Предварительный анализ показывает, что никакого несоответствия этого закона Кодексу о земле нет. Потому что в Кодексе о земле сейчас прописан мораторий - запрет на приобретение иностранными гражданами земли», - отметил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев в ходе брифинга по итогам заседания Правительства.

Предлагаемая норма, по его словам, защищает право собственности, это право является одним из главных постулатов правового государства.

«Если иностранец приехал в Казахстан и купил автомобиль, то эта собственность должна быть защищена. Это показывает, что мы являемся правовым и защищающим все формы собственности государством, но норма не распространяется на сельхозземли. Давайте подождём всех общественных обсуждений и слушаний», - закончил он.

Вице-министр сельского хозяйства РК Ерлан Нысанбаев подчеркнул, что в стране исключена возможность продажи казахстанцами земли иностранцам. Также он отметил, что в определение формулировки изменений должны быть привлечены юристы.

Напомним, в Казахстане действует мораторий на пять лет, запрещающий продажу земли.

Анеля Касымова