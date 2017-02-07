Сенатор: Важен вклад каждого региона в экономику страны

В городе Сарыагаш сенатор встретился с активом района, депутатами маслихата, представителями общественных организаций и средств массовой информации, сельскими жителями и молодежью.

Находящийся с рабочей поездкой в Южно-Казахстанской области депутат Сената Куаныш Айтаханов посетил Сарыагашский район, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.





В городе Сарыагаш сенатор встретился с активом района, депутатами маслихата, представителями общественных организаций и средств массовой информации, сельскими жителями и молодежью. «Состоялся заинтересованный разговор о конституционной реформе и Послании Главы государства народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»», - говорится в сообщении.





Подробно остановившись на пяти приоритетах президентского Послания, К.Айтаханов отметил, что в развитии экономики страны важен вклад каждого региона. В своем стратегическом документе Глава государства поставил цель к 2050 году довести вклад малого и среднего бизнеса в ВВП страны не менее чем до 50 процентов и определил конкретные пути выполнения этой амбициозной задачи.





По итогам обсуждения жители района высказали единодушную поддержку инициатив Главы государства.



