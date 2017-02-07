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Сенатор: Важен вклад каждого региона в экономику страны

7 февраля 2017, 16:39

В городе Сарыагаш сенатор встретился с активом района, депутатами маслихата, представителями общественных организаций и средств массовой информации, сельскими жителями и молодежью.


Находящийся с рабочей поездкой в Южно-Казахстанской области депутат Сената Куаныш Айтаханов посетил Сарыагашский район, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.

В городе Сарыагаш сенатор встретился с активом района, депутатами маслихата, представителями общественных организаций и средств массовой информации, сельскими жителями и молодежью. «Состоялся заинтересованный разговор о конституционной реформе и Послании Главы государства народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»», - говорится в сообщении.

Подробно остановившись на пяти приоритетах президентского Послания, К.Айтаханов отметил, что в развитии экономики страны важен вклад каждого региона. В своем стратегическом документе Глава государства поставил цель к 2050 году довести вклад малого и среднего бизнеса в ВВП страны не менее чем до 50 процентов и определил конкретные пути выполнения этой амбициозной задачи.

По итогам обсуждения жители района высказали единодушную поддержку инициатив Главы государства.


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