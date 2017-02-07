Сенатор: Важен вклад каждого региона в экономику страны
7 февраля 2017, 16:39
В городе Сарыагаш сенатор встретился с активом района, депутатами маслихата, представителями общественных организаций и средств массовой информации, сельскими жителями и молодежью.
Находящийся с рабочей поездкой в Южно-Казахстанской области депутат Сената Куаныш Айтаханов посетил Сарыагашский район, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.
В городе Сарыагаш сенатор встретился с активом района, депутатами маслихата, представителями общественных организаций и средств массовой информации, сельскими жителями и молодежью. «Состоялся заинтересованный разговор о конституционной реформе и Послании Главы государства народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»», - говорится в сообщении.
Подробно остановившись на пяти приоритетах президентского Послания, К.Айтаханов отметил, что в развитии экономики страны важен вклад каждого региона. В своем стратегическом документе Глава государства поставил цель к 2050 году довести вклад малого и среднего бизнеса в ВВП страны не менее чем до 50 процентов и определил конкретные пути выполнения этой амбициозной задачи.
По итогам обсуждения жители района высказали единодушную поддержку инициатив Главы государства.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4843096-dbb8e4aab488b7ebd25c8025e5e05d28
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...