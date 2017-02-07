Акционеры Facebook предложили снять Цукерберга с поста председателя правления соцсети

Предложение основано на том, что «независимый председатель совета директоров способен лучше следить за руководителями компании, улучшить корпоративное управление и установить необходимую для акционеров программу развития», сообщает rb.ru





Такое предложение поступило от акционеров Facebook, которые являются членами потребительской группы контрольной комиссии SumOfUs. Организация позиционирует себя как интернет-сообщество, которое призывает корпорации к ответственности за глобальные проблемы, такие как изменение климата, ущемление прав трудящихся, прав человека, коррупция и другие.





Советник рынка капиталов SumOfUs Лайза Линдсли (Lisa Lindsley) рассказала изданию, что около 333 тысяч человек подписали петицию с требованием улучшить в Facebook корпоративную ответственность, из которых 1,5 тысячи человек — акционеры соцсети. Она уточнила, что акции четырех членов SumOfUs позволяют подать предложение по исключению Цукерберга.





Издание отмечает, что наличие гендиректора на посту председателя правления распространенная практика, например, в Tesla, Bank of America, Walt Disney Company, IBM, Amazon, Netflix и других компаниях. Вряд ли Facebook согласится с требованием инициативной группы, тем более что Цукерберг является одним из крупнейших акционеров компании, и это решение может повлиять на финансовые показатели соцсети, полагают в VentureBeat.