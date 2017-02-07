Aston Martin DB9 Volante превратили в Vengeance

Британское ателье Kahn Design представит на автосалоне в Женеве открытую версию своего суперкара Vengeance («Месть»). Подобно купе, дебютировавшему на той же выставке годом ранее, кабриолет построен на базе Aston Martin DB9.





Пока тюнер опубликовал только одно тизерное изображение новинки. Глава компании Афзал Кан отметил, что создавать кабриолет было сложнее, чем купе, но его студия справилась с этой задачей «в истинно британском стиле». Скорее всего, открытая модель позаимствует у двухдверки Vengeance с фиксированным верхом «зубастую» радиаторную решетку, а мотор сохранит стандартный «астоновский» – 6,0-литровый V12 на 517 л.с. и 620 Нм.





Kahn Design построил всего два экземпляра купе Vengeance – один леворульный и один праворульный. Каждый стоил в районе 300 тысяч фунтов стерлингов. Теперь к ним должны добавиться три кабриолета, которые, очевидно, будут еще дороже.





Сам Aston Martin уже прекратил производство купе DB9 и кабриолета DB9 Volante. Прощальная серия моделей семейства, продержавшегося на конвейере почти 13 лет, была показана прошлым летом. Купе DB9 получило преемника под названием DB11, а кабриолет DB11 Volante должен выйти весной 2018 года.



