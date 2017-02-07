С.Билялов: Приоритет – повышение конкурентоспособности аграрной отрасли
7 февраля 2017, 16:44
Депутат ознакомился с подготовкой к весенне-полевым работам ТОО «Атамекен-агро», производящего зерновые, масличные, бобовые кормовые культуры.
В Северо-Казахстанской области сенатор Серик Билялов во время рабочей поездки провел встречу с жителями Жамбылского района, сообщает Zakon.kz.
В доме культуры Благовещенского сельского округа прошло обсуждение предстоящих реформ по перераспределению полномочий между ветвями власти, а также основных задач Послания Главы государства народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».
В этот же день депутат ознакомился с подготовкой к весенне-полевым работам ТОО «Атамекен-агро», производящего зерновые, масличные, бобовые кормовые культуры. Также сенатор осмотрел цех по переработке масла ТОО «Династия агро».
7 февраля С.Билялов совершил поездку в Есильский район. В доме культуры села Тарангуль состоялась встреча с населением, посвященная инициативам Главы государства по модернизации страны и продолжению политических реформ. Парламентарий посетил сельхозпредприятие ТОО «Азия-Тарангул», которое занимается разведением племенных пород крупнорогатого скота.
В этот же день С.Билялов ознакомил с содержанием президентского Послания преподавателей и учащихся Есильского сельскохозяйственного колледжа им.Ж.Кизатова.
В своем выступлении депутат подчеркнул, что Глава государства поставил задачу превратить сельское хозяйство в успешную отрасль экономики страны. Особое внимание было уделено реализации проекта «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех», который призван охватить безработную и самозанятую молодежь, а также людей трудоспособного возраста, не имеющих профессионального образования.
В ближайшие дни сенатор продолжит поездки по сельским районам Северного Казахстана.
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