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С.Билялов: Приоритет – повышение конкурентоспособности аграрной отрасли

7 февраля 2017, 16:44

Депутат ознакомился с подготовкой к весенне-полевым работам ТОО «Атамекен-агро», производящего зерновые, масличные, бобовые кормовые культуры.


В Северо-Казахстанской области сенатор Серик Билялов во время рабочей поездки провел встречу с жителями Жамбылского района, сообщает Zakon.kz.

В доме культуры Благовещенского сельского округа прошло обсуждение предстоящих реформ по перераспределению полномочий между ветвями власти, а также основных задач Послания Главы государства народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

В этот же день депутат ознакомился с подготовкой к весенне-полевым работам ТОО «Атамекен-агро», производящего зерновые, масличные, бобовые кормовые культуры. Также сенатор осмотрел цех по переработке масла ТОО «Династия агро».

7 февраля С.Билялов совершил поездку в Есильский район. В доме культуры села Тарангуль состоялась встреча с населением, посвященная инициативам Главы государства по модернизации страны и продолжению политических реформ. Парламентарий посетил сельхозпредприятие ТОО «Азия-Тарангул», которое занимается разведением племенных пород крупнорогатого скота.

В этот же день С.Билялов ознакомил с содержанием президентского Послания преподавателей и учащихся Есильского сельскохозяйственного колледжа им.Ж.Кизатова.

В своем выступлении депутат подчеркнул, что Глава государства поставил задачу превратить сельское хозяйство в успешную отрасль экономики страны. Особое внимание было уделено реализации проекта «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех», который призван охватить безработную и самозанятую молодежь, а также людей трудоспособного возраста, не имеющих профессионального образования.

В ближайшие дни сенатор продолжит поездки по сельским районам Северного Казахстана.


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