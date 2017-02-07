Жителя Омска оштрафовали за оскорбление Кэти Перри

В прокуратуру Омска поступило электронное обращение от имени исполнительницы, в котором она обвинила местного жителя в том, что тот оскорбил ее в своем произведении.

Судья Ленинского района Омска обязал 31-летнего Михаила Матвиенко заплатить штраф в размере трех тысяч рублей за оскорбление американской певицы Кэти Перри, пишет «Российская газета».





По информации издания, в прокуратуру Омска поступило электронное обращение от имени исполнительницы, в котором она обвинила местного жителя в том, что тот оскорбил ее в своем произведении.





«В 2016 году из издательства Pearson TLC мне сообщили, что гражданин РФ Матвиенко предлагает для издательства книгу, в которой незаконным и порочным образом используется мое сценическое имя», — сообщалось в заявлении. В обращении также указано, что адвокаты певицы попросили Матвиенко убрать из произведения имя Перри, но тот ответил отказом и прислал им свою обнаженную фотографию.





В издании подчеркнули, что иск от имени Кэти Перри мог составить сам Матвиенко. При этом к заявлению были приложены ксерокопии паспорта певицы и другие документы, необходимые для рассмотрения дела.





Ранее Матвиенко уже оскорблял американских знаменитостей своим творчеством. В мае 2016 года сообщалось, что в суд на омчиа подала певица Бритни Спирс. Поводом для иска послужил любительский фильм Матвиенко «Товарищ», в котором он грубо и пошло высказывался об артистке. Суд отказался рассматривать заявление.



