В ВКО из-за взрыва четырех газовых баллонов произошел пожар в жилом доме

В Восточно-Казахстанской области тушат крупный пожар в жилом доме, взорвались четыре газовых баллона, есть угроза распрострнения огня.

Крупный пожар в двухэтажном жилом доме поселка Урджар Восточно-Казахстанской области: взорвались четыре газовых баллона, пострадавших нет, сообщила во вторник пресс-служба департамента по ЧС ВКО.





По данным ДЧС, возгорание произошло в двухэтажном жилом доме. В помещении расположено 16 квартир. В настоящее время огнем охвачен второй подъезд, есть угроза распространения на соседний. "В результате пожара произошла вспышка четырех газовых баллонов. Среди жильцов жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении.





На месте ЧП работают пять автоцистерн, три машины-водовоза. Площадь пожара уточняется. Причины и обстоятельства версии возгорания отрабатывают специалисты испытательной пожарной лаборатории.



