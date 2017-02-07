В ВКО из-за взрыва четырех газовых баллонов произошел пожар в жилом доме
7 февраля 2017, 16:53
В Восточно-Казахстанской области тушат крупный пожар в жилом доме, взорвались четыре газовых баллона, есть угроза распрострнения огня.
Крупный пожар в двухэтажном жилом доме поселка Урджар Восточно-Казахстанской области: взорвались четыре газовых баллона, пострадавших нет, сообщила во вторник пресс-служба департамента по ЧС ВКО.
По данным ДЧС, возгорание произошло в двухэтажном жилом доме. В помещении расположено 16 квартир. В настоящее время огнем охвачен второй подъезд, есть угроза распространения на соседний. "В результате пожара произошла вспышка четырех газовых баллонов. Среди жильцов жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении.
На месте ЧП работают пять автоцистерн, три машины-водовоза. Площадь пожара уточняется. Причины и обстоятельства версии возгорания отрабатывают специалисты испытательной пожарной лаборатории.
Источник: Sputnik Казахстан
© Foto: ДЧС Восточно-Казахстанской области
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