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В ВКО из-за взрыва четырех газовых баллонов произошел пожар в жилом доме

7 февраля 2017, 16:53

В Восточно-Казахстанской области тушат крупный пожар в жилом доме, взорвались четыре газовых баллона, есть угроза распрострнения огня.


Крупный пожар в двухэтажном жилом доме поселка Урджар Восточно-Казахстанской области: взорвались четыре газовых баллона, пострадавших нет, сообщила во вторник пресс-служба департамента по ЧС ВКО.

По данным ДЧС, возгорание произошло в двухэтажном жилом доме. В помещении расположено 16 квартир. В настоящее время огнем охвачен второй подъезд, есть угроза распространения на соседний. "В результате пожара произошла вспышка четырех газовых баллонов. Среди жильцов жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

На месте ЧП работают пять автоцистерн, три машины-водовоза. Площадь пожара уточняется. Причины и обстоятельства версии возгорания отрабатывают специалисты испытательной пожарной лаборатории.

Источник: Sputnik Казахстан
© Foto: ДЧС Восточно-Казахстанской области

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