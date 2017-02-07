Шорт-трекист Никиша стал бронзовым призером Универсиады-2017

Лучшим стал южнокореец Лим Кён Вон.

На зимней Универсиаде в Алматы прошел финальный забег шорт-трекистов на дистанции 1000 метров , сообщает , сообщает Sports.kz





Лучшим стал южнокореец Лим Кён Вон, пробежавший дистанцию за 1:28.024, второе место занял его соотечественник Пак Чжи Вон (+0.027), бронзовую медаль завоевал казахстанец Денис Никиша (+0.165).





Другой наш спортсмен Айдар Бекжанов завершил забег четвертым (+0.404).





Фото: www.sports.kz







