Шорт-трекист Никиша стал бронзовым призером Универсиады-2017

7 февраля 2017, 16:55

Лучшим стал южнокореец Лим Кён Вон.


На зимней Универсиаде в Алматы прошел финальный забег шорт-трекистов на дистанции 1000 метров, сообщает Sports.kz.

Лучшим стал южнокореец Лим Кён Вон, пробежавший дистанцию за 1:28.024, второе место занял его соотечественник Пак Чжи Вон (+0.027), бронзовую медаль завоевал казахстанец Денис Никиша (+0.165).

Другой наш спортсмен Айдар Бекжанов завершил забег четвертым (+0.404).

Фото: www.sports.kz



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