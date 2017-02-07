Кандидат в президенты Франции отверг слухи о своем гомосексуальном прошлом

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Макрон в 2007 году изменил своей жене Бриджит Тронье с журналистом радиостанции Radio France Матье Галле.





"Если углубляться в вопрос и говорить об ужинах в городе, об электронной переписке, то речь якобы пойдет о моей двойной жизни с господином Галле или с кем-то еще. Это была моя голограмма, которая от меня ускользает, поскольку это не мог быть я!" — сказал Макрон своим соратникам.





Разговор про голограмму последовал спустя два дня после появления одного из конкурентов Макрона — Жан-Люка Меланшона — на встрече с соратниками в виде голографического 3D-изображения.