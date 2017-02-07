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Кандидат в президенты Франции отверг слухи о своем гомосексуальном прошлом

7 февраля 2017, 16:59

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Макрон в 2007 году изменил своей жене Бриджит Тронье с журналистом радиостанции Radio France Матье Галле.


Кандидат в президенты Франции, бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон опроверг информацию о том, что в прошлом изменял жене с мужчиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал 20minutes.fr.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Макрон в 2007 году изменил своей жене Бриджит Тронье с журналистом радиостанции Radio France Матье Галле.

"Если углубляться в вопрос и говорить об ужинах в городе, об электронной переписке, то речь якобы пойдет о моей двойной жизни с господином Галле или с кем-то еще. Это была моя голограмма, которая от меня ускользает, поскольку это не мог быть я!" — сказал Макрон своим соратникам.

Разговор про голограмму последовал спустя два дня после появления одного из конкурентов Макрона — Жан-Люка Меланшона — на встрече с соратниками в виде голографического 3D-изображения.

По данным опроса компании OpinionWay, в первом туре президентских выборов во Франции победит лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, набрав 26% голосов. По данным опроса, соперники Ле Пен в первом туре — Макрон и представляющий правоцентристские силы экс-премьер Франсуа Фийон — наберут 23% и 20% соответственно.
Во втором туре, согласно опросу, Макрон возьмет убедительный реванш, набрав 65% голосов против 35% у лидера "Нацфронта".

Ранее фаворитом опросов являлся Фийон, но его рейтинг упал на фоне скандала вокруг трудоустройства его супруги Пенелопы.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

Фото: Trend

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