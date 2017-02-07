Об оперативном совещании Академии правоохранительных органов

Сегодня состоялось расширенное оперативное совещание Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре, на котором подведены итоги 2016 года.

В ходе обсуждения проанализированы результаты научно-образовательной деятельности, подняты проблемные вопросы, обозначены приоритетные задачи на перспективу.

Как отметил ректор Улан Байжанов, минувший год стал годом становления Академии. Был заложен фундамент для эффективного выполнения поставленных перед Академией задач, нацеленных на эффективную и результативную работу. В рамках реализации институциональных реформ проведены структурные преобразования, в практику работы внедрены принципы проектного менеджмента, новые подходы и прогрессивные образовательные инновации. Налажена система регулярного обучения сотрудников правоохранительных органов.

Логическим продолжением стратегических целей, заложенных в Плане нации, стало очередное Послание Главы государства. Одним из важнейших приоритетов Президент обозначил улучшение качества человеческого капитала. Главным условием его реализации названо качественное изменение системы образования.

Приоритетное внимание к вопросам образования ставит перед Академией принципиально новые задачи. Главным ориентиром обучающих программ должна стать нацеленность на активное внедрение в учебный процесс IT-знаний, развитие способностей критического мышления и навыков самостоятельного поиска информации, восприимчивости к прогрессивным новшествам. Неотъемлемым слагаемым этой работы является формирование этического облика сотрудника правоохранительных органов, воспитание гармонично развитой личности с высокими морально-нравственными качествами. Ресурсы и потенциал для этого у нас есть, отметил У.Байжанов.

По итогам заседания структурным подразделениям поручено обеспечить надлежащее исполнение поставленных задач, принять неотложные организационно-практические меры по дальнейшему повышению эффективности научно-образовательной деятельности.

Успешное претворение в жизнь поручений Главы государства, а также задач, поставленных Генеральным Прокурором, должно быть нацелено на главное - поддержку и содействие в реализации реформ, в интересах обеспечения общественной безопасности, укрепления законности и правопорядка, подчеркнул ректор.