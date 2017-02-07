В аквариуме Чикаго усыпили потерявшего аппетит столетнего Дедушку
Дедушка обитал в аквариуме Шедда с 1933 года, и за эти десятки лет на рогозуба смогли посмотреть более 104 миллионов посетителей.
В США в возрасте более 90 лет умерла старейшая рыба-рогозуб по кличке Granddad (Дедушка), сообщают Vesti.ru.
Oudste vis in gevangenschap dood #Granddad passed away, oldest fish in captivity https://t.co/3QahBtUiEw makes me wonder,what if he was free— jf (@jfjnl) 7 февраля 2017 г.
Goodbye #Granddad - a long-living lungfish https://t.co/t7SKjZ6Zg7pic.twitter.com/prE4VOauon— Kitts News (@KittsNews) 7 февраля 2017 г.
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