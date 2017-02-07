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В аквариуме Чикаго усыпили потерявшего аппетит столетнего Дедушку

7 февраля 2017, 17:19

Дедушка обитал в аквариуме Шедда с 1933 года, и за эти десятки лет на рогозуба смогли посмотреть более 104 миллионов посетителей.


В США в возрасте более 90 лет умерла старейшая рыба-рогозуб по кличке Granddad (Дедушка), сообщают Vesti.ru.

Дедушка обитал в аквариуме Шедда с 1933 года, и за эти десятки лет на рогозуба смогли посмотреть более 104 миллионов посетителей. Причем, в соцсетях есть немало фотографий этой уникальной рыбы.

Интересно, что сотрудники аквариума даже не могли указать точный возраст Дедушки, понятно только, что ему было около 100 лет. Известно, что когда он и самка того же вида попали в аквариум Шедда, обе особи были уже взрослыми рыбами.

В начале февраля Дедушка потерял аппетит, и осмотр показал, что его внутренние органы начинают отказывать. Тогда было принято решение усыпить рыбу при помощи эвтаназии, передает РИА Новости.

Ожидается, что вскоре ветеринары выяснят точный возраст рыбы и представят отчет.

Фото: twitter.com

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