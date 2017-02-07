Первый кроссовер Lambo начнут собирать в апреле

Уже в апреле этого года на заводе Lamborghini в Сант'Агата-Болоньезе начнется предсерийное производство совершенно новой модели Urus – первого кроссовера в новейшей истории итальянской марки, который станет идеологическим преемником внедорожника LM002. Глава «Ламборгини» Стефано Доменикали рассказал в интервью изданию Digital Trend, что для начала компания соберет несколько прототипов. Они необходимы для испытаний и обучения дилеров и сотрудников сервиса, которые должны как следует узнать машину, прежде чем она выйдет на рынок.





Lamborghini Urus обещает стать настоящим внедорожником – он получит отдельные настройки для езды по льду, снегу, камням и песку. По словам Доменикали, это будет нечто вроде нового режима управляющей электроники Ego, который дебютировал недавно на полноуправляемом Aventador S. Кроссовер сохранит спортивный характер Lamborghini, но при этом будет в большей степени пригоден для повседневной езды, чем суперкары Huracan и Aventador. Использование автопилота противоречит идеологии Lambo, но в Urus могут впервые применить технологии полуавтономного вождения – по мнению Доменикали, они могут помочь владельцам улучшить свои водительские навыки.





Как мы уже знаем, Lamborghini Urus будет построен на той же архитектуре, что и другие большие внедорожники Volkswagen Group – Bentley Bentayga, Audi Q7 и еще не представленные Porsche Cayenne и Volkswagen Touareg следующих поколений. В кроссовере Lamborghini впервые использует турбомотор – 4,0-литровую бензиновую восьмерку с двойным наддувом. В конце прошлого года глава отдела исследований и разработок Lamborghini Маурицио Реджани говорил, что со временем у Urus появится плагин-гибридная модификация. Теперь Стефано Доменикали также высказался в пользу электрификации SUV, но, по его словам, она станет возможна лишь тогда, когда «зеленые» технологии разовьются до уровня спортивных – особенно в том, что касается общей массы и центра тяжести. При этом в Lamborghini верят, что V12 еще не выработали весь свой ресурс, и намерены продолжать их развитие в течение ближайших нескольких лет.



